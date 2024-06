Toutes les nouveautés de Messages avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15

Le gras, c'est la vie ! (il parait)

Effets textuels

De nouveaux tapbacks

Programmation des Messages

Envoyer plus tard

Autres nouveautés à venir

t-rex portant un tutu sur une planche de surf

Image Playground

qui permettent d’animer la conversation en amplifiant une lettre, un mot ou une expression, ou en utilisant des. On trouve aussi des options de mise en forme permettant de mettre en gras ou en italique, et de souligner ou barrer certains passages.Pour cela, il suffit de sélectionner le mots ou le groupe de mots, et d'appuyer sur sa sélection pour faire surgir le petit menu et de choisir. Un autre panneau s'ouvre alors avec les différentes possibilités !Après des années sans aucune évolution,. Tout d'abord on remarque une modification du design des émojis, plus ronds avec davantage de couleurs.Désormais,! Avec l'arrivée d'Apple Intelligence, on pourrait aussi se demander si on ne peut pas en faire de même avec les Genmojis. En cliquant sur le, on peut faire sortir le panneau des emojis et des autocollants.Enfin, ce qui est bien pratique pour ceux qui ont tendance à oublier les anniversaires, ou s'en rappeler trop tard !Pour cela, il suffit d'aller dans l'application Message (pour le moment d'un de vos contacts sous iOS 18 sinon cela ne marchera pas) > appuyer sur> sélectionner, puis de cliquer sur le champs bleu pour faire sortir un menu déroulant. Ce dernier permettra de choisir la date et l'heure d'envoi.Après avoir rédigé le message, il suffit de l'envoyer. Il apparaitraen attendant le moment programmé. Notez qu'il est toujours possible de le modifier d'ici là. Une fois envoyé, il n'y aavec un messagee création originale et presque unique pour briller en société ou tout du moins dans vos messages, et ce, via Apple Intelligence. Pour cela, il suffira de taper une petite description, plus ou moins fantaisiste comme un, voire un sushi volant sur une moto... Bref tout sera permis.va permettre de créer des images d'IA dans une variété de styles seront une option utile à avoir intégrée dans l'application Messages lorsqu'elle sera lancée plus tard cette année aux côtés d'autres fonctionnalités d'Apple Intelligence.Messages dans iOS 18 inclut également la prise en charge d'une nouvellequi est conçue pour vous aider dans les situations où vous n'avez pas accès à une connexion Wi-Fi ou cellulaire.Enfin,(pour Rich Communication Services) a bien été annoncée au sein de Messages,n mais n'est pas encore effective