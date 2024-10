Quelles sont les dernières nouveautés d'iOS 18.1 ?

RCS

Service RCS

Résolution de bogues

Les notes de version d'iOS 18.1 RC mentionnent d'autres bugs résolus :



- un problème dans les podcasts où les épisodes non lus sont marqués comme lus.

- un problème avec les vidéos enregistrées en 4K 60.

- un problème avec les clés de voiture numériques qui permettent pas de déverrouiller ou démarrer un véhicule.

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

dernier cri

Pour cette version,(pour). Pour rappel, ce protocole de messagerie offre une meilleure compatibilité entre iPhone et Android et il apporte également des améliorations notables par rapport aux messages SMS traditionnels.: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, ou encore les images et les vidéos de haute qualité (enfin)... Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi.Apple rajoute: Telenet (Belgique), Proximus (Belgique), BASE (Belgique), TracFone (USA) et C Spire (USA). En France,, Orange, Bouygues Telecom et Free étant encore en phase de déploiement. Pour vérifier l’ activation du RCS , il suffit de se rendre dans l'app Réglages > Messages > sous la section Service SMS, et de vérifier l’optionEnfin,, notamment le fameux redémarrage des iPhone 16 évoqué hier. Ce dernier entrainait le gel, puis le rebooté aléatoire de l'iPhone, et ce, allant jusqu'à vingt fois par jour. Les réinstallations du système ou les échanges standards n'y changeaient rien -forcément c'était un problème logiciel d'iOS 18.Bien évidemment,, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe , les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...