iOS 18.2 permet de faire confiance à un nouvel ordinateur via Face ID

Qu'attendre d'iOS 18.2

Les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles en décembre, avec des capacités supplémentaires déployées dans les mois à venir

• Image Playground : la possibilité de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de sa photothèque

• Image Wand pour transformer les croquis / un espace vide ou une phrase clé dans une note, en images complètes directement dans l'application Notes

• Genmoji : la possibilité de créer des emojis personnalisés basés sur des prompts

• Intégration de ChatGPT avec Siri (avec GPT-4o d'OpenAI et le traitement en local)

• Nouvelles fonctionnalités pour les outils d'écriture : "Composer" et "Décrire votre changement"

• Intelligence visuelle pour les utilisateurs d'iPhone 16 uniquement (une fonctionnalité qui fournit des informations sur ce qui vous entoure via l'app Appareil Photo)



Ainsi,lorsqu'ils connectent leur iPhone ou iPad à une machine inconnue. Auparavant, cela n'était possible qu'en entrant le code d'accès de l'appareil.Pour rappel, la firme a introduit la petite fenêtre, il y a de cela fort longtemps en 2013 avec iOS 7. Il s'agit alors d', et ce, via le port USB lorsqu'ils ne possédaient pas le code d'accès de l'utilisateur.Depuis iOS 16, l'alerte apparaît également lorsque l'appareil est connecté à des ordinateurs de confiance si la sauvegarde automatique en local est activée. Notons que l'on peut réinitialiser les paramètres de leur ordinateur de confiance Réglages > Général > Transférer ou Réinitialiser.A priori, iOS 18.2 -actuellement en cours de test- devrait arriver au cours du mois de décembre,. Il s'agira d'une mise à jour d'importance avec de nombreuses fonctionnalités liées à Apple Intelligence (pour ceux qui y ont droit).En outre,Pour cette version 2 (encore réservée aux USA ), Apple Intelligence va s’enrichir de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :Bien évidemment(la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...