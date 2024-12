iOS 18 : Enjoyphoenix râle contre l'app Photos ! Aidons-là à la configurer...

Une Refonte qui a du mal à passer

Disparition de l'option Carrousel, qui se situait au dessus de Dernier Jours

Comment personnaliser l'app Photo

Personnaliser et réorganiser

Les premières bêtas d'iOS 18 avaient reçu des retours catastrophiques, un peu comme le changement de design de Safari il y a quelques années. Tant est si bien qu'au mois d'août,, en enlevant le très controversé carrousel Pour rappel, dans les premières versions, on découvrait unqui mettait en avant les évènements marquants. Celui-ci s’actualisait tous les jours, mettant l'accent sur les favoris.Une modification dont on serait bien passé !Pour autant, la firme a conservé quelques modifications de présentations, qui depuis deux mois continuent de faire parler d'elles sur les réseaux sociaux. Très récemment,, à la limite de jeter son iPhone pour passer du côté obscur (Android, donc). Pourquoi tant de haine, semble dire la jeune femme qui ne souhaite désormais plus que revenir à iOS 17 et retrouver ses anciens réglages de Photos.Mais dans ces circonstances, on ne peut que la comprendre, tant les changements opérés par Apple sont assez aberrants. iOS 18 marque un changement bien trop important et peu compréhensible.. On pourra finalement retrouver ses photos et ses vidéos classées chronologiquement.et inclure ce qui compte le plus pour chacun, il suffit tout simplement de scroller tout au bas de l'écran pour découvrir l'optionNotons qu'il est également possible deen cliquant surCette option permet ainsi den (là j'en ai sélectionné cinq mais il est possible d'en choisir plus ou mois en cliquant leou le). On peut aussi modifier l'emplacement par un appuie prolongé sur les les trois petites barres parallèles et en faisant glisser la sélection vers le haut ou bas., mais les paramètres permettent de voir davantage d'images à la fois.Les albums créés sont désormais situés plus haut dans l'application Photos, et le contenu récemment enregistré est maintenant intégré dans la collection. Les versions précédentes avaient le nom de l'album à gauche et une série de petites vignettes.