Samsung revoit son programme de reprise en France : ce qui change

Le programme repose sur un partenariat avec Likewize, une société spécialisée dans la gestion des appareils électroniques.. Une fois validée, le montant est versé au client sans obligation d’achat. Cela diffère de nombreux programmes concurrents, comme celui d’Apple, où la reprise est souvent conditionnée par l’acquisition d’un nouveau produit.Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué de liste officielle pour le marché français., ainsi que les smartphones pliables Galaxy Z Flip 3 à Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 3 à Z Fold 5. Samsung précise que les appareils éligibles peuvent varier selon les régions.Bien que ce programme apporte une certaine facilité et des transactions sécurisées, il n’est pas forcément le plus avantageux financièrement.. Mais si vous avez la flemme de mettre en ligne vos annonces, c’est une option. Ce type de programme élimine aussi les risques liés aux ventes entre particuliers, en particulier les litiges ou les arnaques.Ce service inclut également une option de reprise pour des appareils d’autres marques,. Certaines tablettes, montres connectées et écouteurs sans fil sont également admissibles, mais là aussi leur valeur de reprise reste limitée.Le lancement de ce programme intervient à quelques jours de l’annonce officielle des Galaxy S25,. Samsung semble vouloir faciliter la mise à jour des appareils tout en valorisant ceux déjà en circulation. Ce système, en plus d’apporter une certaine flexibilité, s’inscrit dans une logique de durabilité en permettant le recyclage ou la revente d’appareils remis en état.Samsung affirme de son côté que cette initiative contribue à « enrichir la valeur des appareils Galaxy » et à encourager une économie circulaire. Le programme devrait être étendu à d’autres pays européens au cours de l’année., avec l’assurance d’un processus encadré par le constructeur. Même si elle ne sera pas forcément la plus rentable d’un point de vue purement financier.