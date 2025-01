Qu'attendre d'iOS 18.4 et quand arrivera-t-il ?

Siri à l’ère d’Apple Intelligence

De nouvelles langues prises en charge par Apple Intelligence

De nouveaux emojis pour enrichir vos conversations

A priori, trois grandes mises à jour devraient transformer l’assistant vocal et le rendre encore plus intuitif et contextuel, à commencer par. Siri pourra désormais comprendre le contexte spécifique des interactions de son utilisateur, en tenant compte de ses habitudes, de son emploi du temps et de ses préférences personnelles pour fournir des réponses plus adaptées.Siri pourrapour proposer des suggestions pertinentes ou exécuter des commandes en fonction du contenu affiché. Il gagnera en interactivité en étant capable d’. Cela permettra de lancer ou de contrôler des fonctions spécifiques sans nécessiter d’interventions complexes.est bien la prise en charge de nouvelles langues. Depuis le lancement d’Apple Intelligence, Apple s’efforce de rendre ses technologies accessibles à davantage de personnes., notamment le Chinois, l'Anglais (Inde et Singapour),, l'Allemand, l'Italien, le Japonais, le Coréen, le Portugais, l'Espagnol et le Vietnamien. Cette expansion devrait permettre à un nombre croissant d’utilisateurs de bénéficier des avancées en matière d’intelligence artificielle et de commandes vocales.Enfin, le côté ludique, comme à chaque printemps,, en se basant sur les propositions approuvées par le Consortium Unicode. Cette année, les utilisateurs pourront découvrir sept nouveaux emojis : une empreinte digitale, un visage avec des gros cernes sous les yeux, une harpe, un, un arbre sans feuilles, des éclaboussures, et une pelle. Ces ajouts enrichiront encore davantage l’éventail d’options pour exprimer des idées et des émotions dans les messages, ou pour faire des petits rébus de votre choix.On a ainsi récupéré un smiley qui bouge la tête de droite à gauche, le même de haut en bas, un phénix pour les fans d'Harry Potter, un citron vert pour les fans de mojito, un champignon brun pour les fans des omelettes, une chaine qui se brise (parce qu'il faut bien se libérer, délivrer)...