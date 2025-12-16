Cette fuite massive d'iOS 26 dévoile les plans d’Apple !
Par Laurence - Publié le
Un prototype d’iPhone faisant tourner une version précoce d’iOS 26 s'est retrouvé dans la nature, offrant un aperçu de la feuille de route d’Apple pour les prochaines années. Au-delà des noms de code des appareils à venir, déjà repérés précédemment (ce qui permet de tester la véracité des fuites), ces éléments pourraient dessiner les grandes orientations d’Apple, aussi bien côté matériel que logiciel.
De nouveaux produits en préparation, entre AirTag 2 et maison connectée
Parmi les indices les plus concrets, plusieurs références confirment l’arrivée d’un AirTag de deuxième génération. Le code évoque des améliorations Bluetooth, une meilleure gestion de la batterie faible et des mécanismes de localisation collaborative plus précis. Des mentions comme AirTag2025_Phone_Finding ou Watch_Finding suggèrent une intégration renforcée avec l’iPhone et l’Apple Watch. Le label 2025 laisse penser qu’Apple visait initialement un lancement cette année, avant de repousser le projet.
Parmi les autres pistes intéressantes, on remarque un accessoire domestique inconnu, identifié sous le nom de code J229. Les références à des capteurs et à des modèles de prédiction laissent imaginer un produit lié à la maison connectée, possiblement une caméra ou un module complémentaire au futur hub domestique d’Apple, déjà évoqué par les rumeurs.
Côté audio, les AirPods semblent eux aussi promis à de nouvelles capacités dès 2026 : rappels contextuels, meilleure compréhension des conversations, analyse visuelle et localisation plus précise en extérieur. Certaines fonctions évoquent une prise de conscience accrue de l’environnement, comme des contrôles adaptés à la pièce ou un mixage audio intelligent avec d’autres appareils.
Siri, santé et IA au cœur des prochaines versions d’iOS
Sans surprise, Siri occupe une place centrale dans cette fuite. De nombreuses références pointent vers une version nettement plus intelligente de l’assistant, capable de mieux comprendre les requêtes complexes, d’exploiter le contexte personnel via Spotlight et de planifier des actions plus avancées. Ces évolutions sont majoritairement associées à un horizon printemps 2026, ce qui correspond aux attentes autour d’un Siri
nouvelle génération.
La santé est un autre pilier stratégique. Le code mentionne Health+, un service qui pourrait devenir un abonnement dopé à l’IA, ainsi que plusieurs fonctionnalités à long terme liées au sommeil, y compris sur Mac et iPad. Certaines références s’étendent même jusqu’en 2030, preuve qu’Apple travaille sur une vision très long terme de la santé numérique.
iOS, Wallet et apps : des évolutions progressives mais structurantes
Sur le plan logiciel, iOS 26 et ses successeurs devraient aussi faire évoluer des piliers du système d'Apple, comme l'ouverture du remplissage (AutoFill) des cartes bancaires aux apps tierces d’ici 2026, de renforcer Wallet avec des notifications de paiements à venir, ou encore d’améliorer Photos via des collections partagées plus intelligentes.
Des apps comme Freeform (avec l’arrivée de dossiers), Journal (prompts de suivi), Mail (nouveaux résumés intelligents) ou Podcasts (traduction et lecture vocale des transcriptions) bénéficieraient elles aussi de mises à jour notables.
Accessibilité et Vision Pro : un chantier toujours actif
Enfin, la fuite confirme l’attention continue d’Apple à l’accessibilité : Live Captions étendus, nouveaux sons d’arrière-plan, contrôle vocal amélioré sur macOS, loupe plus intelligente ou encore nouvelles fonctions pour Live Listen via l’Apple Watch.
Du côté du Vision Pro, plusieurs références suggèrent des améliorations de spatialisation audio et même des outils de création de stickers et d’emojis, preuve qu’Apple continue d’enrichir son écosystème spatial.
Qu'en penser ?
Cette feuille de route est à prendre avec prudence. Comme toujours avec ce type de fuite, rien ne garantit que toutes ces fonctionnalités verront le jour telles quelles. Certaines peuvent être modifiées, retardées ou abandonnées. Mais l’ensemble offre un aperçu précieux de la stratégie d’Apple : renforcer l’IA, approfondir l’intégration entre appareils et miser sur la santé, la maison connectée et l’accessibilité comme leviers de différenciation à long terme.