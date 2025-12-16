Cette fuite massive d'iOS 26 dévoile les plans d’Apple !

De nouveaux produits en préparation, entre AirTag 2 et maison connectée

Siri, santé et IA au cœur des prochaines versions d’iOS

nouvelle génération

iOS, Wallet et apps : des évolutions progressives mais structurantes

Accessibilité et Vision Pro : un chantier toujours actif

Qu'en penser ?



Cette feuille de route est à prendre avec prudence. Comme toujours avec ce type de fuite, rien ne garantit que toutes ces fonctionnalités verront le jour telles quelles. Certaines peuvent être modifiées, retardées ou abandonnées. Mais l’ensemble offre un aperçu précieux de la stratégie d’Apple : renforcer l’IA, approfondir l’intégration entre appareils et miser sur la santé, la maison connectée et l’accessibilité comme leviers de différenciation à long terme.

Parmi les indices les plus concrets, plusieurs références confirment. Le code évoque des, uneet des mécanismes de localisation collaborative plus précis. Des mentions commeousuggèrent une intégration renforcée avec l’iPhone et l’Apple Watch. Le label 2025 laisse penser qu’, avant de repousser le projet.Parmi les autres pistes intéressantes, on remarque. Les références à des capteurs et à des modèles de prédiction laissent imaginer, possiblement une caméra ou un module complémentaire au futur hub domestique d’Apple, déjà évoqué par les rumeurs.Côté audio,: rappels contextuels, meilleure compréhension des conversations, analyse visuelle et localisation plus précise en extérieur. Certaines fonctions évoquent une prise de conscience accrue de l’environnement, comme des contrôles adaptés à la pièce ou un mixage audio intelligent avec d’autres appareils.De nombreuses références pointent vers une version nettement plus intelligente de l’assistant, capable de mieux comprendre les requêtes complexes, d’exploiter le contexte personnel via Spotlight et de planifier des actions plus avancées. Ces évolutions sont majoritairement associées à un horizon printemps 2026, ce qui correspond aux attentes autour d’un SiriLa santé est un autre pilier stratégique., un service qui pourrait devenir un abonnement dopé à l’IA, ainsi que plusieurs fonctionnalités à long terme liées au sommeil, y compris sur Mac et iPad. Certaines références s’étendent même jusqu’en 2030, preuve qu’Apple travaille sur une vision très long terme de la santé numérique.Sur le plan logiciel, iOS 26 et ses successeurs devraient aussi faire évoluer des piliers du système d'Apple, comme l', de renforcer Wallet avec des notifications de paiements à venir, ou encore d’améliorer Photos via des collections partagées plus intelligentes.Des apps comme Freeform (avec l’arrivée de dossiers), Journal (prompts de suivi), Mail (nouveaux résumés intelligents) ou Podcasts (traduction et lecture vocale des transcriptions) bénéficieraient elles aussi de mises à jour notables.: Live Captions étendus, nouveaux sons d’arrière-plan, contrôle vocal amélioré sur macOS, loupe plus intelligente ou encore nouvelles fonctions pour Live Listen via l’Apple Watch.Du côté du, plusieurs références suggèrent des améliorations de spatialisation audio et même des outils de création de stickers et d’emojis, preuve qu’Apple continue d’enrichir son écosystème spatial.