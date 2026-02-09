Avec iOS 27, Siri peut-il vraiment rattraper son retard grâce à l’IA ?
Publié le
À quelques mois de la WWDC 2026, les attentes commencent déjà à se dessiner — et elles pourraient être plus mesurées que les années précédentes. Selon Mark Gurman, journaliste, Apple s’apprêterait à dévoiler des mises à jour logicielles relativement modestes, avec un accent mis davantage sur l’optimisation que sur les grandes ruptures.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman indique que la prochaine WWDC devrait se dérouler dans une atmosphère
La principale nouveauté attendue concernerait une version plus personnalisée de Siri, intégrant enfin une interface de type chatbot, une évolution évoquée depuis plusieurs mois. Cette refonte s’inscrirait dans la continuité des efforts d’Apple autour de l'IA / Apple Intelligence, désormais soutenus par son partenariat avec Google et les modèles Gemini.
Pour autant, le journaliste tempère les attentes : en dehors de Siri, les nouveautés majeures devraient être limitées. iOS 27, tout comme les autres plateformes (macOS, watchOS, tvOS), se concentrerait avant tout sur des améliorations de performances, des corrections de bugs, et un affinage du design existant, sans refonte profonde de l’interface. En somme, une approche plus pragmatique, qui tranche avec certaines éditions de la WWDC très orientées
En attendant iOS 27, Apple devrait commencer à préparer le terrain dès les prochaines semaines. Toujours selon Bloomberg, la première bêta développeur d’iOS 26.4 serait prévue pour la semaine du 23 février.
Cette version intermédiaire intégrerait déjà certains éléments des améliorations promises pour Siri, offrant ainsi un premier aperçu concret des évolutions à venir, après de longs mois d’attente et de reports successifs.
Selon son calendrier habituel, les dates de la WWDC 2026 devraient être annoncées fin mars, pour un évènement début juin. Comme chaque année, les nouvelles versions des systèmes seraient mises à disposition des développeurs en bêta dès la fin de la keynote, avant un déploiement public à l’automne, en parallèle des nouveaux iPhone.
Si ces informations se confirment, la conférence pourrait marquer une année de consolidation pour Apple, davantage tournée vers la fiabilité et la maturation de ses technologies IA que vers des annonces spectaculaires. Un choix stratégique, alors que Cupertino cherche à repositionner Siri et Apple Intelligence face à une concurrence toujours plus agressive. Mais peut-être peut-on espérer un
Siri et l’IA au centre, mais sans grand bouleversement
plutôt feutrée. Autrement dit, pas de révolution spectaculaire en vue, mais une évolution progressive de l’écosystème logiciel d’Apple.
effet vitrine.
iOS 26.4 en éclaireur dès la fin février
Qu'en penser ?
one more thingin fine —une annonce qui manque ces dernières années...