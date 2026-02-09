Avec iOS 27, Siri peut-il vraiment rattraper son retard grâce à l’IA ?

Qu'en penser ?



Selon son calendrier habituel, les dates de la WWDC 2026 devraient être annoncées fin mars, pour un évènement début juin. Comme chaque année, les nouvelles versions des systèmes seraient mises à disposition des développeurs en bêta dès la fin de la keynote, avant un déploiement public à l’automne, en parallèle des nouveaux iPhone.



Si ces informations se confirment, la conférence pourrait marquer une année de consolidation pour Apple, davantage tournée vers la fiabilité et la maturation de ses technologies IA que vers des annonces spectaculaires. Un choix stratégique, alors que Cupertino cherche à repositionner Siri et Apple Intelligence face à une concurrence toujours plus agressive. Mais peut-être peut-on espérer un one more thing in fine —une annonce qui manque ces dernières années...