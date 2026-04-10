L'iPhone 18 Pro va-t-il se débarrasser de sa Dynamic Island ?
Par Laurence - Publié le
Apple n’aurait pas encore tranché. Selon plusieurs sources proches de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone 18 Pro pourrait soit conserver son design actuel, soit introduire une Dynamic Island nettement réduite.
D’après le leaker Digital Chat Station, Apple testerait actuellement deux approches pour la face avant de son prochain iPhone haut de gamme. La première option consisterait à opter pour un design conservateur, reprenant quasiment à l’identique l’écran de l’iPhone 17 Pro. Dans ce cas, la Dynamic Island resterait inchangée, prolongeant une évolution déjà jugée assez progressive ces dernières années.
La deuxième option serait, quant à elle, beaucoup plus ambitieuse : une mini Dynamic Island. Celle-ci serait rendue possible par le déplacement de certains composants Face ID sous l’écran, notamment les capteurs émetteurs et récepteurs. Cette avancée technique permettrait de réduire significativement la taille de l’encoche dynamique.
Ce positionnement en
Le fait que ces deux pistes coexistent encore suggère que la décision finale dépendra probablement de contraintes industrielles, mais aussi de l’impact marketing attendu. Car une Dynamic Island plus discrète pourrait constituer l’un des principaux arguments visuels de cette nouvelle génération.
À l’arrière, en revanche, les changements devraient être beaucoup plus limités. Le design introduit avec l’iPhone 17 Pro — avec son bloc photo rectangulaire — serait reconduit. Apple prévoirait toutefois quelques ajustements sur les matériaux et les finitions. L’objectif serait d’améliorer l’intégration entre le châssis en aluminium et la zone en verre dédiée à la recharge sans fil, pour un rendu enfin plus homogène. Et puis Cupertino pourrait enfin signer le retour d'une superbe robe rouge !
Les iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Pro sont attendus à l’automne, probablement aux côtés du premier iPhone pliable (ou un peu avant, là encore le doute subsiste). Dans ce contexte, chaque évolution compte. Si le design global évolue peu, une Dynamic Island réduite pourrait devenir un élément clé pour différencier les nouveaux modèles.
Apple semble jouer la prudence tout en préparant une évolution plus ambitieuse (peut-être plus tard). Entre continuité et innovation, le choix final donnera une indication claire de la stratégie adoptée pour cette génération. Réduire la Dynamic Island montrerait que l'iPhone avancerait enfin vers un plein écran. À l’inverse, un maintien du design actuel confirmerait une approche plus progressive, centrée sur les performances et les usages plutôt que sur l’esthétique. Dans tous les cas, la disparition de la Dynamic Island va contraindre Apple a revoir son système de Live Activities.
Deux scénarios encore à l’étude
D’après le leaker Digital Chat Station, Apple testerait actuellement deux approches pour la face avant de son prochain iPhone haut de gamme. La première option consisterait à opter pour un design conservateur, reprenant quasiment à l’identique l’écran de l’iPhone 17 Pro. Dans ce cas, la Dynamic Island resterait inchangée, prolongeant une évolution déjà jugée assez progressive ces dernières années.
La deuxième option serait, quant à elle, beaucoup plus ambitieuse : une mini Dynamic Island. Celle-ci serait rendue possible par le déplacement de certains composants Face ID sous l’écran, notamment les capteurs émetteurs et récepteurs. Cette avancée technique permettrait de réduire significativement la taille de l’encoche dynamique.
Une évolution attendue… mais incertaine
Ce positionnement en
A/B testmontre qu’Apple hésite encore sur la direction à prendre. Plus tôt cette année, certaines rumeurs évoquaient un statu quo, tandis que d’autres sources — dont Mark Gurman — parlaient déjà d’une réduction d’environ 35 % de la Dynamic Island. Cette hypothèse a d'ailleurs été évoqué il y a peu par un autre leaker.
Le fait que ces deux pistes coexistent encore suggère que la décision finale dépendra probablement de contraintes industrielles, mais aussi de l’impact marketing attendu. Car une Dynamic Island plus discrète pourrait constituer l’un des principaux arguments visuels de cette nouvelle génération.
Un lancement stratégique pour Apple
À l’arrière, en revanche, les changements devraient être beaucoup plus limités. Le design introduit avec l’iPhone 17 Pro — avec son bloc photo rectangulaire — serait reconduit. Apple prévoirait toutefois quelques ajustements sur les matériaux et les finitions. L’objectif serait d’améliorer l’intégration entre le châssis en aluminium et la zone en verre dédiée à la recharge sans fil, pour un rendu enfin plus homogène. Et puis Cupertino pourrait enfin signer le retour d'une superbe robe rouge !
Les iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Pro sont attendus à l’automne, probablement aux côtés du premier iPhone pliable (ou un peu avant, là encore le doute subsiste). Dans ce contexte, chaque évolution compte. Si le design global évolue peu, une Dynamic Island réduite pourrait devenir un élément clé pour différencier les nouveaux modèles.
Qu’en penser ?
Apple semble jouer la prudence tout en préparant une évolution plus ambitieuse (peut-être plus tard). Entre continuité et innovation, le choix final donnera une indication claire de la stratégie adoptée pour cette génération. Réduire la Dynamic Island montrerait que l'iPhone avancerait enfin vers un plein écran. À l’inverse, un maintien du design actuel confirmerait une approche plus progressive, centrée sur les performances et les usages plutôt que sur l’esthétique. Dans tous les cas, la disparition de la Dynamic Island va contraindre Apple a revoir son système de Live Activities.