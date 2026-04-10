L'iPhone 18 Pro va-t-il se débarrasser de sa Dynamic Island ?

Qu’en penser ?



Apple semble jouer la prudence tout en préparant une évolution plus ambitieuse (peut-être plus tard). Entre continuité et innovation, le choix final donnera une indication claire de la stratégie adoptée pour cette génération. Réduire la Dynamic Island montrerait que l'iPhone avancerait enfin vers un plein écran. À l’inverse, un maintien du design actuel confirmerait une approche plus progressive, centrée sur les performances et les usages plutôt que sur l’esthétique. Dans tous les cas, la disparition de la Dynamic Island va contraindre Apple a revoir son système de Live Activities.