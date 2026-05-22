iOS 27 pourrait abandonner ces quatre iPhone

Qu’en penser ?



La fin du support de l’iPhone 11 était probablement inévitable.Mais cette transition montre surtout qu’Apple entre dans une nouvelle phase où les capacités IA deviennent presque aussi importantes que la puissance brute des puces. Et dans cette nouvelle génération logicielle, les anciens iPhone risquent progressivement d’être limités non pas par leur vitesse… mais par leur incapacité à exécuter localement les nouveaux modèles d’intelligence artificielle d’Apple.