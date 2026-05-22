iOS 27 pourrait abandonner ces quatre iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple présentera officiellement iOS 27 lors de la WWDC du 8 juin prochain. Mais avant même l’annonce officielle, plusieurs fuites évoquent déjà une mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs : après les Mac, quatre modèles d’iPhone pourraient perdre la compatibilité avec la prochaine grande mise à jour.
Selon le leaker chinois Instant Digital sur Weibo, iOS 27 nécessiterait au minimum un iPhone 12 pour fonctionner. Quatre modèles actuellement compatibles avec iOS 26 seraient ainsi exclus l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11, et l'iPhone SE 2. L’iPhone SE 3 resterait en revanche compatible grâce à sa puce plus récente. Si cette fuite se confirmait, Apple supprimerait donc le support de la génération iPhone 11 après environ six années de mises à jour système.
Sans surprise, Cupertino continue donc de faire le ménage. L’an dernier déjà avec iOS 26, elle avait abandonné sur le quai de la gare, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. Notons qu'elle devrait normalement continuer à proposer des mises à jour de sécurité pendant plusieurs années après la fin du support principal, mais les nouvelles fonctions majeures disparaissent progressivement. Autrement dit, les iPhone 11 devraient continuer à fonctionner normalement pendant encore longtemps, toutefois sans les nouveautés d’iOS 27.
Le problème est qu’iOS 27 devrait énormément miser sur Apple Intelligence. Et aujourd’hui, la plupart des fonctions IA avancées nécessitent déjà au minimum un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. Même certains iPhone pourtant compatibles avec iOS 27 risquent donc de ne pas accéder aux principales nouveautés. Cela montre surtout à quel point l’intelligence artificielle devient désormais un critère matériel majeur.
Cette possible disparition du support risque malgré tout de concerner énormément d’utilisateurs. L’iPhone 11 reste encore aujourd’hui l’un des modèles Apple les plus utilisés dans le monde grâce à son prix devenu plus accessible, sa bonne autonomie, et des performances encore largement suffisantes pour la plupart des usages. Mais ses limites matérielles commencent désormais à apparaître face aux nouvelles exigences liées à l’IA embarquée.
En effet, selon plusieurs rumeurs, iOS 27 pourrait aussi introduire un nouveau design Liquid Glass, une énorme évolution de Siri, davantage de fonctions IA contextuelles, et des interactions beaucoup plus intelligentes avec les applications. Apple semble ainsi vouloir faire d’iOS 27 l’une des mises à jour les plus importantes depuis plusieurs années.
La fin du support de l’iPhone 11 était probablement inévitable.Mais cette transition montre surtout qu’Apple entre dans une nouvelle phase où les capacités IA deviennent presque aussi importantes que la puissance brute des puces. Et dans cette nouvelle génération logicielle, les anciens iPhone risquent progressivement d’être limités non pas par leur vitesse… mais par leur incapacité à exécuter localement les nouveaux modèles d’intelligence artificielle d’Apple.
L’iPhone 11 pourrait bientôt sortir de la liste
Selon le leaker chinois Instant Digital sur Weibo, iOS 27 nécessiterait au minimum un iPhone 12 pour fonctionner. Quatre modèles actuellement compatibles avec iOS 26 seraient ainsi exclus l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11, et l'iPhone SE 2. L’iPhone SE 3 resterait en revanche compatible grâce à sa puce plus récente. Si cette fuite se confirmait, Apple supprimerait donc le support de la génération iPhone 11 après environ six années de mises à jour système.
Sans surprise, Cupertino continue donc de faire le ménage. L’an dernier déjà avec iOS 26, elle avait abandonné sur le quai de la gare, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. Notons qu'elle devrait normalement continuer à proposer des mises à jour de sécurité pendant plusieurs années après la fin du support principal, mais les nouvelles fonctions majeures disparaissent progressivement. Autrement dit, les iPhone 11 devraient continuer à fonctionner normalement pendant encore longtemps, toutefois sans les nouveautés d’iOS 27.
Apple Intelligence change complètement la situation
Le problème est qu’iOS 27 devrait énormément miser sur Apple Intelligence. Et aujourd’hui, la plupart des fonctions IA avancées nécessitent déjà au minimum un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. Même certains iPhone pourtant compatibles avec iOS 27 risquent donc de ne pas accéder aux principales nouveautés. Cela montre surtout à quel point l’intelligence artificielle devient désormais un critère matériel majeur.
Cette possible disparition du support risque malgré tout de concerner énormément d’utilisateurs. L’iPhone 11 reste encore aujourd’hui l’un des modèles Apple les plus utilisés dans le monde grâce à son prix devenu plus accessible, sa bonne autonomie, et des performances encore largement suffisantes pour la plupart des usages. Mais ses limites matérielles commencent désormais à apparaître face aux nouvelles exigences liées à l’IA embarquée.
En effet, selon plusieurs rumeurs, iOS 27 pourrait aussi introduire un nouveau design Liquid Glass, une énorme évolution de Siri, davantage de fonctions IA contextuelles, et des interactions beaucoup plus intelligentes avec les applications. Apple semble ainsi vouloir faire d’iOS 27 l’une des mises à jour les plus importantes depuis plusieurs années.
Qu’en penser ?
La fin du support de l’iPhone 11 était probablement inévitable.Mais cette transition montre surtout qu’Apple entre dans une nouvelle phase où les capacités IA deviennent presque aussi importantes que la puissance brute des puces. Et dans cette nouvelle génération logicielle, les anciens iPhone risquent progressivement d’être limités non pas par leur vitesse… mais par leur incapacité à exécuter localement les nouveaux modèles d’intelligence artificielle d’Apple.