Siri : tout ce qu'Apple préparerait avec iOS 27

Qu'en penser ?



La WWDC 2026 pourrait marquer le véritable lancement d'Apple Intelligence. Après deux années de retard, Apple semble avoir compris qu'un assistant moderne ne peut plus se limiter à répondre à quelques commandes vocales. Le futur Siri promet d'être plus proche d'un agent intelligent capable de comprendre notre contexte, nos habitudes et nos données personnelles. Il ne reste plus qu'à attendre le 8 juin. Car après les promesses de 2024 et les nombreux reports qui ont suivi, Apple n'a plus vraiment le droit à l'erreur sur Siri.