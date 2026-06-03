Siri : tout ce qu'Apple préparerait avec iOS 27
Par Laurence - Publié le
À l'approche de la WWDC 2026, les fuites autour d'iOS 27 s'accélèrent et dessinent un constat clair : Apple s'apprête à transformer Siri en profondeur. Deux ans après avoir présenté sa vision d'un assistant dopé à l'intelligence artificielle (et n'avoir pas réussi à le déployer), la firme serait enfin prête à livrer la version de Siri qui devait initialement accompagner iOS 18.
Car depuis la démonstration de juin 2024, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Apple avait promis un Siri capable de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, d'interagir avec les applications et de réaliser des tâches complexes. Mais en vain !
Mais les limitations de l'architecture interne de l'assistant ont conduit à plusieurs reports successifs. Apple Intelligence a bien été lancée, mais la nouvelle génération de Siri est restée dans les cartons. Selon Bloomberg et plusieurs fuites concordantes, cette attente toucherait enfin à sa fin.
La principale évolution concerne ce qu'Apple appelle le contexte personnel. Siri pourra accéder aux informations présentes dans Mail, Messages, Notes, Fichiers, Photos ou Calendrier afin de répondre à des demandes beaucoup plus complexes. L'utilisateur pourra par exemple demander
Contrairement au Siri actuel, qui se limite souvent à des recherches approximatives, la nouvelle version serait capable de comprendre les relations entre les différentes données stockées sur l'iPhone.
Autre fonctionnalité attendue depuis deux ans : la conscience de l'écran : Siri pourra comprendre ce qui est affiché sur l'iPhone au moment où l'utilisateur lui parle. Si un ami envoie une adresse par message, il suffira de demander à Siri de l'ajouter à sa fiche contact. Si une photo est ouverte à l'écran, l'assistant pourra la partager directement avec une personne désignée. Une fonction qui rapproche fortement Siri de ce que propose déjà Gemini sur Android.
Beaucoup attendent une évolution de Siri en un véritable chatbot conversationnel. Selon les fuites, Apple préparerait une application Siri dédiée permettant d'échanger avec l'assistant sous forme de conversation continue, en texte ou en voix.
Siri serait capable de résumer des documents, d'analyser des fichiers, de rechercher des informations sur le web, de générer du contenu, d'aider à la rédaction et de répondre à des questions complexes en plusieurs étapes. L'assistant conserverait également le contexte entre plusieurs échanges, ce qui constitue l'un des principaux points faibles du Siri actuel.
Apple préparerait également une refonte complète de l'interface. Un simple balayage vers le bas au centre de l'écran ferait apparaître une nouvelle fonction baptisée
Lorsqu’un utilisateur activera Siri, une animation en forme de pilule apparaîtra dans la Dynamic Island, un indicateur de recherche lumineux s’affichera, puis les réponses apparaîtront dans un panneau translucide. En glissant vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite continuer la conversation avec Siri dans une interface persistante.
Enfin, Apple ne miserait plus uniquement sur sa propre IA. Une nouvelle section
L'utilisateur pourrait même choisir quel modèle utiliser par défaut pour certaines tâches, une approche particulièrement ouverte pour Apple. Plus surprenant encore, plusieurs sources indiquent qu'Apple s'appuierait désormais largement sur les modèles Gemini de Google afin d'alimenter certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence et accélérer le développement de Siri.
La WWDC 2026 pourrait marquer le véritable lancement d'Apple Intelligence. Après deux années de retard, Apple semble avoir compris qu'un assistant moderne ne peut plus se limiter à répondre à quelques commandes vocales. Le futur Siri promet d'être plus proche d'un agent intelligent capable de comprendre notre contexte, nos habitudes et nos données personnelles. Il ne reste plus qu'à attendre le 8 juin. Car après les promesses de 2024 et les nombreux reports qui ont suivi, Apple n'a plus vraiment le droit à l'erreur sur Siri.
Siri connaîtra tout de votre vie
Car depuis la démonstration de juin 2024, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Apple avait promis un Siri capable de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, d'interagir avec les applications et de réaliser des tâches complexes. Mais en vain !
Mais les limitations de l'architecture interne de l'assistant ont conduit à plusieurs reports successifs. Apple Intelligence a bien été lancée, mais la nouvelle génération de Siri est restée dans les cartons. Selon Bloomberg et plusieurs fuites concordantes, cette attente toucherait enfin à sa fin.
La principale évolution concerne ce qu'Apple appelle le contexte personnel. Siri pourra accéder aux informations présentes dans Mail, Messages, Notes, Fichiers, Photos ou Calendrier afin de répondre à des demandes beaucoup plus complexes. L'utilisateur pourra par exemple demander
Retrouve le mail où l'on parlait du séjour en Bretagne.
Contrairement au Siri actuel, qui se limite souvent à des recherches approximatives, la nouvelle version serait capable de comprendre les relations entre les différentes données stockées sur l'iPhone.
Siri verra ce qui se passe à l'écran
Autre fonctionnalité attendue depuis deux ans : la conscience de l'écran : Siri pourra comprendre ce qui est affiché sur l'iPhone au moment où l'utilisateur lui parle. Si un ami envoie une adresse par message, il suffira de demander à Siri de l'ajouter à sa fiche contact. Si une photo est ouverte à l'écran, l'assistant pourra la partager directement avec une personne désignée. Une fonction qui rapproche fortement Siri de ce que propose déjà Gemini sur Android.
Une app Siri ? Apple veut son propre ChatGPT
Beaucoup attendent une évolution de Siri en un véritable chatbot conversationnel. Selon les fuites, Apple préparerait une application Siri dédiée permettant d'échanger avec l'assistant sous forme de conversation continue, en texte ou en voix.
Siri serait capable de résumer des documents, d'analyser des fichiers, de rechercher des informations sur le web, de générer du contenu, d'aider à la rédaction et de répondre à des questions complexes en plusieurs étapes. L'assistant conserverait également le contexte entre plusieurs échanges, ce qui constitue l'un des principaux points faibles du Siri actuel.
Une nouvelle interface centrée sur la Dynamic Island
Apple préparerait également une refonte complète de l'interface. Un simple balayage vers le bas au centre de l'écran ferait apparaître une nouvelle fonction baptisée
Search or Ask. La Dynamic Island deviendrait alors le point central des interactions avec Siri grâce à une animation lumineuse inspirée du slogan de la WWDC :
All Systems Glow.
Lorsqu’un utilisateur activera Siri, une animation en forme de pilule apparaîtra dans la Dynamic Island, un indicateur de recherche lumineux s’affichera, puis les réponses apparaîtront dans un panneau translucide. En glissant vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite continuer la conversation avec Siri dans une interface persistante.
Siri pourra même utiliser Claude ou Gemini
Enfin, Apple ne miserait plus uniquement sur sa propre IA. Une nouvelle section
Extensionspermettrait d'intégrer directement des services tiers comme Claude, Gemini ou ChatGPT.
L'utilisateur pourrait même choisir quel modèle utiliser par défaut pour certaines tâches, une approche particulièrement ouverte pour Apple. Plus surprenant encore, plusieurs sources indiquent qu'Apple s'appuierait désormais largement sur les modèles Gemini de Google afin d'alimenter certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence et accélérer le développement de Siri.
Qu'en penser ?
La WWDC 2026 pourrait marquer le véritable lancement d'Apple Intelligence. Après deux années de retard, Apple semble avoir compris qu'un assistant moderne ne peut plus se limiter à répondre à quelques commandes vocales. Le futur Siri promet d'être plus proche d'un agent intelligent capable de comprendre notre contexte, nos habitudes et nos données personnelles. Il ne reste plus qu'à attendre le 8 juin. Car après les promesses de 2024 et les nombreux reports qui ont suivi, Apple n'a plus vraiment le droit à l'erreur sur Siri.