Encore un indice sur la couleur inédite de l'iPhone 18 Pro
Par Laurence - Publié le
À un peu plus de deux mois de la présentation des nouveaux iPhone, les fuites se multiplient. Après les premiers modèles factices et quelques indiscrétions, une nouvelle imagesemble confirmer l’arrivée d’une teinte inédite pour l’iPhone 18 Pro.
La fuite du jour ne montre pas l’iPhone lui-même, mais un élément plus discret : un tiroir SIM censé appartenir à l’iPhone 18 Pro. Partagée sur le réseau social chinois Weibo, l’image dévoile une finition sombre oscillant entre le bordeaux, le rouge cerise foncé, le brun violacé ou encore le prune, selon les conditions d’éclairage.
Même si la qualité de la photo ne permet pas d’être catégorique, elle rejoint plusieurs rumeurs apparues ces derniers mois évoquant un Dark Cherry, qui serait la couleur emblématique de la gamme Pro cette année. Apple a pris l’habitude de mettre en avant un coloris exclusif à chaque génération. Après le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro, ce rouge profond pourrait devenir la nouvelle signature visuelle de la gamme.
Les précédentes fuites évoquaient également trois autres finitions. Apple testerait notamment un Bleu Clair, un Gris Foncé ainsi qu’un Argent, qui viendraient compléter la palette des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Des maquettes ayant déjà fuité ces dernières semaines semblaient d’ailleurs confirmer ces quatre coloris, tandis que certains observateurs affirment même avoir identifié les références Pantone utilisées par Apple.
Pas d’iPhone noir cette année ? Dans les commentaires accompagnant cette nouvelle fuite, Ice Universe a répondu par la négative à un internaute qui demandait si une version noire était prévue. Ce n’est pas la première fois que cette hypothèse est évoquée. Plusieurs rumeurs précédentes affirmaient déjà qu’Apple abandonnerait temporairement le noir au profit du gris foncé.
Il faudra donc attendre septembre pour avoir la réponse. Ces dernières semaines, les fuites s'accélèrent, notamment avec celle d'hier — un peu différente puisqu'il ne s'agit pas d'un élément isolé mais des données plus importantes en provenance d'un sous-traitant identifié. Vu la suppression des publications qui a suivi l'annonce, il est fort à parier que la Pomme est mécontente et que cela risque de relancer sa chasse à la sorcière et aux fuites.
Comme toujours, ce type de fuite doit être pris avec prudence, d’autant qu’il ne s’agit ici que d’un obscur tiroir SIM. Néanmoins, l’ensemble des rumeurs commence à dessiner une tendance assez cohérente autour d’un nouveau rouge bordeaux destiné à devenir la couleur phare de l’iPhone 18 Pro. Enfin il restera aussi la question du prix qui pourrait être finalement plus élevé que prévu.
Une nouvelle fuite confirme le coloris bordeaux
La fuite du jour ne montre pas l’iPhone lui-même, mais un élément plus discret : un tiroir SIM censé appartenir à l’iPhone 18 Pro. Partagée sur le réseau social chinois Weibo, l’image dévoile une finition sombre oscillant entre le bordeaux, le rouge cerise foncé, le brun violacé ou encore le prune, selon les conditions d’éclairage.
Même si la qualité de la photo ne permet pas d’être catégorique, elle rejoint plusieurs rumeurs apparues ces derniers mois évoquant un Dark Cherry, qui serait la couleur emblématique de la gamme Pro cette année. Apple a pris l’habitude de mettre en avant un coloris exclusif à chaque génération. Après le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro, ce rouge profond pourrait devenir la nouvelle signature visuelle de la gamme.
D’autres couleurs déjà évoquées
Les précédentes fuites évoquaient également trois autres finitions. Apple testerait notamment un Bleu Clair, un Gris Foncé ainsi qu’un Argent, qui viendraient compléter la palette des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Des maquettes ayant déjà fuité ces dernières semaines semblaient d’ailleurs confirmer ces quatre coloris, tandis que certains observateurs affirment même avoir identifié les références Pantone utilisées par Apple.
Pas d’iPhone noir cette année ? Dans les commentaires accompagnant cette nouvelle fuite, Ice Universe a répondu par la négative à un internaute qui demandait si une version noire était prévue. Ce n’est pas la première fois que cette hypothèse est évoquée. Plusieurs rumeurs précédentes affirmaient déjà qu’Apple abandonnerait temporairement le noir au profit du gris foncé.
Qu’en penser ?
Il faudra donc attendre septembre pour avoir la réponse. Ces dernières semaines, les fuites s'accélèrent, notamment avec celle d'hier — un peu différente puisqu'il ne s'agit pas d'un élément isolé mais des données plus importantes en provenance d'un sous-traitant identifié. Vu la suppression des publications qui a suivi l'annonce, il est fort à parier que la Pomme est mécontente et que cela risque de relancer sa chasse à la sorcière et aux fuites.
Comme toujours, ce type de fuite doit être pris avec prudence, d’autant qu’il ne s’agit ici que d’un obscur tiroir SIM. Néanmoins, l’ensemble des rumeurs commence à dessiner une tendance assez cohérente autour d’un nouveau rouge bordeaux destiné à devenir la couleur phare de l’iPhone 18 Pro. Enfin il restera aussi la question du prix qui pourrait être finalement plus élevé que prévu.