L’iPhone 18 Pro Max va (vraiment) battre tous les records d’autonomie !
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs rumeurs, les batteries des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max semblent se préciser. De nouveaux documents déposés auprès de l’organisme de certification chinois C3 révèlent les capacités des batteries des deux smartphones, avec une hausse particulièrement marquée pour le modèle Pro Max. Si ces informations se confirment, Apple pourrait encore améliorer l’autonomie de ses modèles haut de gamme.
Les documents repérés par le leaker Digital Chat Station ne mentionnent pas directement le nom des futurs iPhone, mais les références des batteries correspondent très probablement aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
Les documents concernent les batteries S2232 et S2233 destinées aux iPhone 18 Pro, ainsi que les modèles 2235L/2235 et 2236L/2236 pour les iPhone 18 Pro Max.
Pour l’iPhone 18 Pro, Apple prévoirait une batterie de 4 056 mAh sur les modèles commercialisés en Chine et 4 288 mAh sur les versions américaines. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro dispose actuellement d’une batterie de 3 988 mAh en Chine et de 4 252 mAh aux États-Unis. La progression reste donc relativement limitée.
C’est surtout l’iPhone 18 Pro Max qui profiterait d’une évolution significative. Les certifications évoquent une capacité de 5 391 mAh pour le modèle chinois et 5 567 mAh pour la version américaine. L’actuel iPhone 17 Pro Max affiche respectivement 4 823 mAh et 5 088 mAh selon les marchés. Apple gagnerait ainsi près de 500 mAh, soit l’une des plus importantes augmentations observées ces dernières années sur un iPhone.
Comme depuis l’iPhone 14, les versions commercialisées aux États-Unis utilisent exclusivement l’eSIM. L’absence de tiroir SIM libère un peu d’espace à l’intérieur du smartphone, permettant à Apple d’intégrer une batterie légèrement plus grande que sur les modèles destinés à d’autres marchés, qui conservent encore un emplacement pour une carte SIM physique. Cette différence explique les écarts de capacité entre les deux versions.
La capacité de la batterie n’est toutefois qu’une partie de l’équation. Selon Digital Chat Station, l’iPhone 18 Pro Max devrait également bénéficier de la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm, qui promet des gains importants en efficacité énergétique. L’association d’une batterie plus imposante et d’une puce moins gourmande pourrait permettre aux futurs modèles Pro d’établir un nouveau record d’autonomie chez Apple.
Les iPhone 18 Pro devraient également inaugurer plusieurs nouveautés, parmi lesquelles une Dynamic Island plus discrète, un objectif principal à ouverture variable ainsi que le modem C2 sur les modèles commercialisés hors des États-Unis. Leur présentation est toujours attendue en septembre, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra.
Apple semble poursuivre une stratégie simple mais efficace : améliorer progressivement l’autonomie sans bouleverser le design de ses iPhone. Si ces certifications sont authentiques, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir le smartphone Apple le plus endurant jamais commercialisé. Reste à voir si ces gains se traduiront réellement à l’usage, mais la combinaison d’une batterie plus généreuse et de la puce A20 Pro constitue, sur le papier, une évolution particulièrement prometteuse.
Une hausse modeste
Les documents repérés par le leaker Digital Chat Station ne mentionnent pas directement le nom des futurs iPhone, mais les références des batteries correspondent très probablement aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
Les documents concernent les batteries S2232 et S2233 destinées aux iPhone 18 Pro, ainsi que les modèles 2235L/2235 et 2236L/2236 pour les iPhone 18 Pro Max.
Pour l’iPhone 18 Pro, Apple prévoirait une batterie de 4 056 mAh sur les modèles commercialisés en Chine et 4 288 mAh sur les versions américaines. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro dispose actuellement d’une batterie de 3 988 mAh en Chine et de 4 252 mAh aux États-Unis. La progression reste donc relativement limitée.
Un cap de franchi
C’est surtout l’iPhone 18 Pro Max qui profiterait d’une évolution significative. Les certifications évoquent une capacité de 5 391 mAh pour le modèle chinois et 5 567 mAh pour la version américaine. L’actuel iPhone 17 Pro Max affiche respectivement 4 823 mAh et 5 088 mAh selon les marchés. Apple gagnerait ainsi près de 500 mAh, soit l’une des plus importantes augmentations observées ces dernières années sur un iPhone.
Comme depuis l’iPhone 14, les versions commercialisées aux États-Unis utilisent exclusivement l’eSIM. L’absence de tiroir SIM libère un peu d’espace à l’intérieur du smartphone, permettant à Apple d’intégrer une batterie légèrement plus grande que sur les modèles destinés à d’autres marchés, qui conservent encore un emplacement pour une carte SIM physique. Cette différence explique les écarts de capacité entre les deux versions.
L’A20 PRO fera tout le boulot !
La capacité de la batterie n’est toutefois qu’une partie de l’équation. Selon Digital Chat Station, l’iPhone 18 Pro Max devrait également bénéficier de la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm, qui promet des gains importants en efficacité énergétique. L’association d’une batterie plus imposante et d’une puce moins gourmande pourrait permettre aux futurs modèles Pro d’établir un nouveau record d’autonomie chez Apple.
Les iPhone 18 Pro devraient également inaugurer plusieurs nouveautés, parmi lesquelles une Dynamic Island plus discrète, un objectif principal à ouverture variable ainsi que le modem C2 sur les modèles commercialisés hors des États-Unis. Leur présentation est toujours attendue en septembre, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra.
Qu’en penser ?
Apple semble poursuivre une stratégie simple mais efficace : améliorer progressivement l’autonomie sans bouleverser le design de ses iPhone. Si ces certifications sont authentiques, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir le smartphone Apple le plus endurant jamais commercialisé. Reste à voir si ces gains se traduiront réellement à l’usage, mais la combinaison d’une batterie plus généreuse et de la puce A20 Pro constitue, sur le papier, une évolution particulièrement prometteuse.