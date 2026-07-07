L’iPhone 18 Pro Max va (vraiment) battre tous les records d’autonomie !

Qu’en penser ?



Apple semble poursuivre une stratégie simple mais efficace : améliorer progressivement l’autonomie sans bouleverser le design de ses iPhone. Si ces certifications sont authentiques, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir le smartphone Apple le plus endurant jamais commercialisé. Reste à voir si ces gains se traduiront réellement à l’usage, mais la combinaison d’une batterie plus généreuse et de la puce A20 Pro constitue, sur le papier, une évolution particulièrement prometteuse.