Top départ pour l'iPhone 18 Pro : la production est lancée

Qu’en penser ?



Le passage en production de masse est généralement un excellent indicateur de l’état d’avancement des futurs iPhone. Si ces informations sont exactes, Apple semble parfaitement respecter son calendrier en vue d’une présentation en septembre. Reste désormais à découvrir si les améliorations attendues — notamment en matière de performances, d’écran et d’autonomie — suffiront à convaincre les utilisateurs, alors que certaines rumeurs évoquent également un appareil plus imposant et une palette de couleurs qui pourrait une nouvelle fois faire débat.