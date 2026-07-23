Top départ pour l'iPhone 18 Pro : la production est lancée
Par Laurence - Publié le
À moins de deux mois avant la keynote de septembre, Apple passe à la phase industrielle pour ses prochains smartphones haut de gamme. Selon plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient désormais entrés en production de masse, un calendrier qui correspond aux habitudes du constructeur avant le lancement d’une nouvelle génération d’iPhone. En effet, Foxconn a déjà lancé les campagnes de recrutements nécessaires pour faire tourner les chaines !
Pour accompagner cette montée en cadence et comme chaque été à la même période, Foxconn aurait lancé une vaste campagne de recrutement en Chine. Pour cela, la firme n'hésite pas à proposer des salaires revalorisés et d’importantes primes destinées aux travailleurs saisonniers.
D’après The Standard, le principal partenaire d’Apple est entré dans sa période annuelle de production maximale. Sur le site de Zhengzhou, considéré comme la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, Foxconn proposerait désormais des rémunérations pouvant atteindre 27 yuans de l’heure, tandis que les anciens employés revenant travailler sur les chaînes de production pourraient toucher des primes allant jusqu’à 7 500 yuans.
Comme chaque année avant le lancement des nouveaux iPhone, le groupe recrute massivement des travailleurs temporaires afin d’augmenter rapidement sa capacité de production. Ces contrats, généralement conclus pour une durée d’environ trois mois, attirent de nombreux employés venus des zones rurales, les rémunérations proposées étant nettement supérieures à celles disponibles dans leur région d’origine.
L’entrée en production de masse constitue une étape clé dans le calendrier d’Apple. La firme présente traditionnellement ses nouveaux iPhone avant la fin de la première quinzaine de septembre, avant des précommandes quelques jours plus tard. Si ces informations se confirment, rien ne laisse donc présager un retard pour les iPhone 18 Pro.
Cette montée en puissance de Foxconn vient également renforcer les nombreuses rumeurs selon lesquelles Apple respecterait son calendrier habituel malgré les évolutions importantes attendues sur cette génération.
Les iPhone 18 Pro devraient bénéficier d’une nouvelle puce Apple plus performante ainsi que de plusieurs améliorations de l’écran. En revanche, plusieurs indiscrétions évoquent également des choix qui pourraient diviser les utilisateurs.
Les futurs modèles seraient plus épais et plus lourds que les iPhone 17 Pro, probablement afin d’intégrer une batterie de plus grande capacité. Les dernières rumeurs font notamment état d’une batterie plus importante pouvant atteindre 5 425 mAh sur l’iPhone 18 Pro Max dans sa version eSIM.
Autre sujet de discussion très en vogue pendant l'été : la couleur de l'iPhone. En effet, Apple pourrait poursuivre la stratégie inaugurée avec l’iPhone 17 Pro en ne proposant toujours pas de finition noire ou gris foncé, un choix esthétique qui avait déjà suscité de nombreuses critiques.
Le passage en production de masse est généralement un excellent indicateur de l’état d’avancement des futurs iPhone. Si ces informations sont exactes, Apple semble parfaitement respecter son calendrier en vue d’une présentation en septembre. Reste désormais à découvrir si les améliorations attendues — notamment en matière de performances, d’écran et d’autonomie — suffiront à convaincre les utilisateurs, alors que certaines rumeurs évoquent également un appareil plus imposant et une palette de couleurs qui pourrait une nouvelle fois faire débat.
Le fol été de Foxconn
Pour accompagner cette montée en cadence et comme chaque été à la même période, Foxconn aurait lancé une vaste campagne de recrutement en Chine. Pour cela, la firme n'hésite pas à proposer des salaires revalorisés et d’importantes primes destinées aux travailleurs saisonniers.
D’après The Standard, le principal partenaire d’Apple est entré dans sa période annuelle de production maximale. Sur le site de Zhengzhou, considéré comme la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, Foxconn proposerait désormais des rémunérations pouvant atteindre 27 yuans de l’heure, tandis que les anciens employés revenant travailler sur les chaînes de production pourraient toucher des primes allant jusqu’à 7 500 yuans.
Comme chaque année avant le lancement des nouveaux iPhone, le groupe recrute massivement des travailleurs temporaires afin d’augmenter rapidement sa capacité de production. Ces contrats, généralement conclus pour une durée d’environ trois mois, attirent de nombreux employés venus des zones rurales, les rémunérations proposées étant nettement supérieures à celles disponibles dans leur région d’origine.
Un lancement toujours en deux temps
L’entrée en production de masse constitue une étape clé dans le calendrier d’Apple. La firme présente traditionnellement ses nouveaux iPhone avant la fin de la première quinzaine de septembre, avant des précommandes quelques jours plus tard. Si ces informations se confirment, rien ne laisse donc présager un retard pour les iPhone 18 Pro.
Cette montée en puissance de Foxconn vient également renforcer les nombreuses rumeurs selon lesquelles Apple respecterait son calendrier habituel malgré les évolutions importantes attendues sur cette génération.
des évolutions mais aussi quelques compromis
Les iPhone 18 Pro devraient bénéficier d’une nouvelle puce Apple plus performante ainsi que de plusieurs améliorations de l’écran. En revanche, plusieurs indiscrétions évoquent également des choix qui pourraient diviser les utilisateurs.
Les futurs modèles seraient plus épais et plus lourds que les iPhone 17 Pro, probablement afin d’intégrer une batterie de plus grande capacité. Les dernières rumeurs font notamment état d’une batterie plus importante pouvant atteindre 5 425 mAh sur l’iPhone 18 Pro Max dans sa version eSIM.
Autre sujet de discussion très en vogue pendant l'été : la couleur de l'iPhone. En effet, Apple pourrait poursuivre la stratégie inaugurée avec l’iPhone 17 Pro en ne proposant toujours pas de finition noire ou gris foncé, un choix esthétique qui avait déjà suscité de nombreuses critiques.
Qu'attendre de l'iPhone 18 Pro Max
Qu’en penser ?
Le passage en production de masse est généralement un excellent indicateur de l’état d’avancement des futurs iPhone. Si ces informations sont exactes, Apple semble parfaitement respecter son calendrier en vue d’une présentation en septembre. Reste désormais à découvrir si les améliorations attendues — notamment en matière de performances, d’écran et d’autonomie — suffiront à convaincre les utilisateurs, alors que certaines rumeurs évoquent également un appareil plus imposant et une palette de couleurs qui pourrait une nouvelle fois faire débat.