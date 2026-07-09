iPhone 18 Pro Max : le plus lourd de tous les iPhone ? (mais c'est pour une excellente raison)
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro Max continuent de se préciser. Après plusieurs fuites évoquant une batterie nettement plus imposante et un châssis plus épais, il semblerait que le futur smartphone d’Apple pourrait également devenir le plus lourd des iPhone depuis plusieurs générations. Un choix qui viserait avant tout à améliorer l’autonomie.
Depuis plusieurs semaines, plusieurs sources convergent vers un même constat : Apple préparerait une importante augmentation de la capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max. Les derniers documents de certification évoquent une batterie pouvant atteindre 5 567 mAh sur les modèles américains (eSIM uniquement) et 5 391 mAh sur les versions équipées d’un tiroir SIM physique.
À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max embarque une batterie de 5 088 mAh aux États-Unis et 4 823 mAh sur les modèles destinés à d’autres marchés. Cette progression pourrait se traduire par un gain sensible en autonomie, d’autant que la future A20 Pro, gravée en 2 nm, devrait également améliorer l’efficacité énergétique.
Cette batterie plus généreuse ne serait toutefois pas sans conséquence. Selon le leaker Ice Universe, l’iPhone 18 Pro Max atteindrait 240 grammes pour une épaisseur d’environ 9 mm. Si ces informations se confirment, le smartphone retrouverait le poids des iPhone 13 Pro Max et iPhone 14 Pro Max, qui culminaient eux aussi à 240 grammes.
Pour rappel, les poids des précédentes générations d’iPhone étaient les suivants : 221 grammes pour iPhone 15 Pro Max, 227 grammes pour l'iPhone 16 Pro Max et enfin 233 grammes pour l'iPhone 17 Pro Max. L’augmentation de poids serait toutefois principalement liée aux évolutions internes plutôt qu’aux matériaux utilisés.
Contrairement aux premières générations de modèles Pro en acier inoxydable, Apple devrait conserver le châssis en aluminium introduit sur l’iPhone 17 Pro. Ce choix permet normalement de limiter le poids de l’appareil. Si l’iPhone 18 Pro Max atteint malgré tout les 240 grammes, cela renforcerait l’idée que la nouvelle batterie et le système photo, également annoncé comme plus volumineux avec un capteur principal à ouverture variable, expliquent l’essentiel de cette prise de poids.
Cupertino semble clairement privilégier l’autonomie pour cette génération. Entre une batterie en forte hausse, un processeur plus économe et un châssis légèrement épaissi, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir le smartphone Apple offrant la meilleure endurance jamais proposée.
Pendant plusieurs années, Apple a cherché à alléger ses iPhone Pro grâce à de nouveaux matériaux. Les dernières rumeurs suggèrent un changement de philosophie : si quelques grammes supplémentaires permettent de gagner plusieurs heures d’autonomie, beaucoup d’utilisateurs pourraient y voir un compromis acceptable. À condition, bien sûr, que l’iPhone 18 Pro Max reste confortable à utiliser au quotidien.
Une batterie qui change la donne
Depuis plusieurs semaines, plusieurs sources convergent vers un même constat : Apple préparerait une importante augmentation de la capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max. Les derniers documents de certification évoquent une batterie pouvant atteindre 5 567 mAh sur les modèles américains (eSIM uniquement) et 5 391 mAh sur les versions équipées d’un tiroir SIM physique.
À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max embarque une batterie de 5 088 mAh aux États-Unis et 4 823 mAh sur les modèles destinés à d’autres marchés. Cette progression pourrait se traduire par un gain sensible en autonomie, d’autant que la future A20 Pro, gravée en 2 nm, devrait également améliorer l’efficacité énergétique.
Plus épais et... plus lourd
Cette batterie plus généreuse ne serait toutefois pas sans conséquence. Selon le leaker Ice Universe, l’iPhone 18 Pro Max atteindrait 240 grammes pour une épaisseur d’environ 9 mm. Si ces informations se confirment, le smartphone retrouverait le poids des iPhone 13 Pro Max et iPhone 14 Pro Max, qui culminaient eux aussi à 240 grammes.
Pour rappel, les poids des précédentes générations d’iPhone étaient les suivants : 221 grammes pour iPhone 15 Pro Max, 227 grammes pour l'iPhone 16 Pro Max et enfin 233 grammes pour l'iPhone 17 Pro Max. L’augmentation de poids serait toutefois principalement liée aux évolutions internes plutôt qu’aux matériaux utilisés.
L'autonomie avant tout ?
Contrairement aux premières générations de modèles Pro en acier inoxydable, Apple devrait conserver le châssis en aluminium introduit sur l’iPhone 17 Pro. Ce choix permet normalement de limiter le poids de l’appareil. Si l’iPhone 18 Pro Max atteint malgré tout les 240 grammes, cela renforcerait l’idée que la nouvelle batterie et le système photo, également annoncé comme plus volumineux avec un capteur principal à ouverture variable, expliquent l’essentiel de cette prise de poids.
Cupertino semble clairement privilégier l’autonomie pour cette génération. Entre une batterie en forte hausse, un processeur plus économe et un châssis légèrement épaissi, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir le smartphone Apple offrant la meilleure endurance jamais proposée.
Qu’en penser ?
Pendant plusieurs années, Apple a cherché à alléger ses iPhone Pro grâce à de nouveaux matériaux. Les dernières rumeurs suggèrent un changement de philosophie : si quelques grammes supplémentaires permettent de gagner plusieurs heures d’autonomie, beaucoup d’utilisateurs pourraient y voir un compromis acceptable. À condition, bien sûr, que l’iPhone 18 Pro Max reste confortable à utiliser au quotidien.