iPhone 18 Pro Max : le plus lourd de tous les iPhone ? (mais c'est pour une excellente raison)

Qu’en penser ?



Pendant plusieurs années, Apple a cherché à alléger ses iPhone Pro grâce à de nouveaux matériaux. Les dernières rumeurs suggèrent un changement de philosophie : si quelques grammes supplémentaires permettent de gagner plusieurs heures d’autonomie, beaucoup d’utilisateurs pourraient y voir un compromis acceptable. À condition, bien sûr, que l’iPhone 18 Pro Max reste confortable à utiliser au quotidien.