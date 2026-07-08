Pourquoi l'iPhone 18 Pro est bien parti pour être plus épais !
Par Laurence - Publié le
Pas de Summer body pour l'iPhone 18 Pro ! Après plusieurs années passées à affiner le design de ses smartphones, Apple pourrait prendre le chemin inverse. Selon une nouveau leak estival, les prochains modèles Pro seraient sensiblement plus épais que les iPhone 17 Pro, principalement en raison d’un tout nouveau module photo.
De prime abord, cette évolution pourrait surprendre, mais répondrait à des choix techniques assumés. D’après un post de Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 18 Pro conserverait un châssis en aluminium, inauguré avec l’iPhone 17 Pro, plutôt que de revenir au titane.
Le leaker affirme également que le smartphone gagnerait environ 2 mm d’épaisseur, aussi bien au niveau du châssis que du bloc photo situé à l’arrière (et pourtant celui-ci était déjà fort proéminent).
Si ces chiffres se confirment, l’iPhone 18 Pro afficherait une épaisseur comprise entre 9,9 et 10,9 mm, contre 8,75 mm pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max actuels. Le bloc photo continuerait lui aussi de prendre de l’ampleur, dépassant encore celui de la génération précédente. Notons que ces éléments avaient déjà fait l'objet d'une fuite il y a quelques jours chez Tata.
Cette augmentation ne serait pas liée à une batterie plus importante, mais principalement au système photo. L’iPhone 18 Pro devrait inaugurer le premier objectif principal à ouverture variable jamais proposé sur un iPhone.
Cette technologie permet d’ajuster mécaniquement l’ouverture de l’objectif afin d’améliorer la profondeur de champ et de mieux s’adapter aux différentes conditions de luminosité, à l’image de nombreux appareils photo hybrides.
Selon les informations de la chaîne d’approvisionnement, ce nouveau module coûterait environ 50 % plus cher que l’objectif actuellement utilisé par Apple (sans compter la hausse des prix de la RAM, à combien va se monter cet iPhone ?). Sa production aurait déjà commencé chez plusieurs fournisseurs, dont LG Innotek et Sunny Optical.
Pour cette génération, Apple ne reviendrait pas au titane. Après avoir adopté un cadre en aluminium sur l’iPhone 17 Pro, la marque conserverait ce matériau pour les prochaines générations.
D'après Fixed Focus Digital, cette solution offrirait une meilleure dissipation thermique, un point devenu particulièrement important avec l’arrivée des nouvelles fonctions d’Apple Intelligence et des puces toujours plus puissantes.
Le leaker invite toutefois à rester prudent concernant les futurs coloris. Certains utilisateurs d’iPhone 17 Pro auraient constaté des problèmes de décoloration ou d’écaillage de la finition sur certaines teintes.
Après plusieurs années à mettre l’accent sur la finesse, Apple semble prête à faire quelques concessions sur le design pour continuer à améliorer la photographie. Comme toujours, ces informations restent à considérer avec prudence tant qu’Apple n’a rien officialisé. Toutefois, plusieurs rumeurs récentes convergent vers l’arrivée d’un important renouvellement de la partie photo.
Un petit tour de taille en plus
De prime abord, cette évolution pourrait surprendre, mais répondrait à des choix techniques assumés. D’après un post de Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 18 Pro conserverait un châssis en aluminium, inauguré avec l’iPhone 17 Pro, plutôt que de revenir au titane.
Le leaker affirme également que le smartphone gagnerait environ 2 mm d’épaisseur, aussi bien au niveau du châssis que du bloc photo situé à l’arrière (et pourtant celui-ci était déjà fort proéminent).
Si ces chiffres se confirment, l’iPhone 18 Pro afficherait une épaisseur comprise entre 9,9 et 10,9 mm, contre 8,75 mm pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max actuels. Le bloc photo continuerait lui aussi de prendre de l’ampleur, dépassant encore celui de la génération précédente. Notons que ces éléments avaient déjà fait l'objet d'une fuite il y a quelques jours chez Tata.
Mais pourquoi ?
Cette augmentation ne serait pas liée à une batterie plus importante, mais principalement au système photo. L’iPhone 18 Pro devrait inaugurer le premier objectif principal à ouverture variable jamais proposé sur un iPhone.
Cette technologie permet d’ajuster mécaniquement l’ouverture de l’objectif afin d’améliorer la profondeur de champ et de mieux s’adapter aux différentes conditions de luminosité, à l’image de nombreux appareils photo hybrides.
Selon les informations de la chaîne d’approvisionnement, ce nouveau module coûterait environ 50 % plus cher que l’objectif actuellement utilisé par Apple (sans compter la hausse des prix de la RAM, à combien va se monter cet iPhone ?). Sa production aurait déjà commencé chez plusieurs fournisseurs, dont LG Innotek et Sunny Optical.
Toujours de l'alu !
Pour cette génération, Apple ne reviendrait pas au titane. Après avoir adopté un cadre en aluminium sur l’iPhone 17 Pro, la marque conserverait ce matériau pour les prochaines générations.
D'après Fixed Focus Digital, cette solution offrirait une meilleure dissipation thermique, un point devenu particulièrement important avec l’arrivée des nouvelles fonctions d’Apple Intelligence et des puces toujours plus puissantes.
Le leaker invite toutefois à rester prudent concernant les futurs coloris. Certains utilisateurs d’iPhone 17 Pro auraient constaté des problèmes de décoloration ou d’écaillage de la finition sur certaines teintes.
Qu’en penser ?
Après plusieurs années à mettre l’accent sur la finesse, Apple semble prête à faire quelques concessions sur le design pour continuer à améliorer la photographie. Comme toujours, ces informations restent à considérer avec prudence tant qu’Apple n’a rien officialisé. Toutefois, plusieurs rumeurs récentes convergent vers l’arrivée d’un important renouvellement de la partie photo.