56 iPhone neufs aux enchères pour 80 000 euros, ça vous dit ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Un collectionneur breton vend d'un bloc sur Catawiki les 56 iPhone qu'il a accumulés depuis 2007, tous neufs et jamais activés, 55 encore dans leur boîte scellée. Le lot est estimé entre 65 000 et 80 000 euros, et la vente se termine le 12 septembre, trois jours après la présentation de l'iPhone 18. Le détail amusant, c'est qu'un seul iPhone 1 scellé a déjà rapporté davantage.
Camille avait 18 ans en 2007 et a acheté son premier iPhone avec sa première paie d'apprenti. Il n'a ensuite raté aucune sortie, et la collection démarre avec ce modèle de 2007, un 8 Go noir et gris dont la boîte a été ouverte mais qui n'a jamais été activé, pour finir avec l'iPhone 17 Pro Max de l'an dernier et, en cinquante-sixième position, un iPhone 17e noir de 512 Go présenté en mars. Chaque génération est là, ce qui ne veut pas dire chaque coloris ni chaque capacité, mais aucune année ne manque. Catawiki, le site d'enchères néerlandais qui supervise la vente avec son spécialiste de l'informatique de collection, Toby Wickwire, précise qu'il n'avait jamais proposé un lot réunissant toutes les générations.
Sur le papier, 80 000 euros pour 56 téléphones, ça fait un peu plus de 1 400 euros pièce, soit à peu près le prix neuf d'un iPhone récent. Sauf que voilà, le marché des iPhone scellés a connu des sommets bien plus hauts pour un seul appareil. Un premier iPhone jamais déballé s'est vendu un peu plus de 39 000 dollars en octobre 2022, puis un autre 63 000 dollars, et un exemplaire de 4 Go accompagné de son ticket de caisse Apple Store a atteint 133 435 dollars en 2023. Ici, le premier iPhone n'est plus scellé, ce qui explique en partie l'estimation, et la valeur repose plutôt sur la série complète que sur une pièce rare.
Catawiki accompagne la vente de chiffres qui l'arrangent. Les ventes d'objets tech des années 2000 sur la plateforme, iPod, appareils photo numériques, consoles, baladeurs MP3 et vieux téléphones, ont progressé de près de 200 % entre janvier et septembre par rapport à l'an dernier, et la demande mondiale pour la tech vintage, iPhone en tête, aurait presque quadruplé en un an. Le site attribue le mouvement à la génération Z, qui n'a pas connu ces objets neufs et les redécouvre comme des jouets de collection.
On aimerait bien bien rencontrer celui qui achètera un iPhone 11 scellé à 1 400 euros pour ne jamais l'allumer, mais c'est tout l'intérêt d'une collection, l'usage n'entre pas en ligne de compte. Par contre, si vous avez un iPhone 1 scellé dans un tiroir, gardez-le pour vous, il vaut à lui seul la moitié du lot.
Vingt ans de boîtes jamais ouvertes
Camille avait 18 ans en 2007 et a acheté son premier iPhone avec sa première paie d'apprenti. Il n'a ensuite raté aucune sortie, et la collection démarre avec ce modèle de 2007, un 8 Go noir et gris dont la boîte a été ouverte mais qui n'a jamais été activé, pour finir avec l'iPhone 17 Pro Max de l'an dernier et, en cinquante-sixième position, un iPhone 17e noir de 512 Go présenté en mars. Chaque génération est là, ce qui ne veut pas dire chaque coloris ni chaque capacité, mais aucune année ne manque. Catawiki, le site d'enchères néerlandais qui supervise la vente avec son spécialiste de l'informatique de collection, Toby Wickwire, précise qu'il n'avait jamais proposé un lot réunissant toutes les générations.
Un prix qui paraît presque modeste
Sur le papier, 80 000 euros pour 56 téléphones, ça fait un peu plus de 1 400 euros pièce, soit à peu près le prix neuf d'un iPhone récent. Sauf que voilà, le marché des iPhone scellés a connu des sommets bien plus hauts pour un seul appareil. Un premier iPhone jamais déballé s'est vendu un peu plus de 39 000 dollars en octobre 2022, puis un autre 63 000 dollars, et un exemplaire de 4 Go accompagné de son ticket de caisse Apple Store a atteint 133 435 dollars en 2023. Ici, le premier iPhone n'est plus scellé, ce qui explique en partie l'estimation, et la valeur repose plutôt sur la série complète que sur une pièce rare.
La tech des années 2000 est redevenue chic
Catawiki accompagne la vente de chiffres qui l'arrangent. Les ventes d'objets tech des années 2000 sur la plateforme, iPod, appareils photo numériques, consoles, baladeurs MP3 et vieux téléphones, ont progressé de près de 200 % entre janvier et septembre par rapport à l'an dernier, et la demande mondiale pour la tech vintage, iPhone en tête, aurait presque quadruplé en un an. Le site attribue le mouvement à la génération Z, qui n'a pas connu ces objets neufs et les redécouvre comme des jouets de collection.
On en dit quoi ?
On aimerait bien bien rencontrer celui qui achètera un iPhone 11 scellé à 1 400 euros pour ne jamais l'allumer, mais c'est tout l'intérêt d'une collection, l'usage n'entre pas en ligne de compte. Par contre, si vous avez un iPhone 1 scellé dans un tiroir, gardez-le pour vous, il vaut à lui seul la moitié du lot.