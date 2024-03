Cet iPhone original pourrait se vendre plus de 200 000 dollars ! (on vous dit pourquoi)

Un record à battre !

Lucky you

! Tout a commencé en octobre 2022, où un iPhone 1 -encore dans son emballage scellé d’origine- était parti à 39 400 dollars.Les prix pratiqués étaient devenus rapidement redoutables, deux autres smartphones -toujours sous blister- avaient trouvé preneur à 63 000 dollars pour le premier et 55 000 dollars respectivement ! Puis un autre -presque pas déballé et doté d'un sticker rougeavait étéDu jamais vu ! Après cela, une autre vente avait été conclue pour un iPhone 2007 4 Go -avec reçu original de l'Apple Store- à 133 435,20 dollars avant de se calmer un peu...Mais il se pourrait bien que l'on assiste à une nouvelle vente indécente avec un des premiers iPhones, toujours dans son emballage d'usine, proposé par LCG Auctions à partir de 10 000 dollars. C'est d'ailleurs la même maison qui a enregistré les deux ventes les importantes? Et, ce modèle pourrait tout à fait battre le record et passer la barre des 200 000 dollars.