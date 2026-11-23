Fiasco Siri : Apple paie au moins 61 dollars par iPhone, mais rien en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fiasco du nouveau Siri coûte 250 millions de dollars à Apple aux États-Unis, et la facture se précise pour chaque client. Selon les avocats des plaignants, chaque iPhone éligible devrait rapporter au moins 61 dollars à son propriétaire, bien plus que le montant plancher prévu au départ. Les demandes sont ouvertes jusqu'au 21 décembre.
En juin 2024, Apple présentait un Siri censé comprendre votre contexte personnel, analyser ce qui s'affiche à l'écran et agir à votre place dans Mail ou Messages. Ces promesses ont tourné en boucle dans des publicités télévisées, alors que rien n'était prêt. En mars 2025, Apple a repoussé l'ensemble, des clients américains ont lancé une action de groupe pour publicité mensongère, et l'affaire s'est soldée en mai dernier par un accord à l'amiable. L'entreprise rejette toujours les accusations, elle a surtout voulu s'éviter un procès. Le nouveau Siri est finalement arrivé en septembre avec iOS 27, toujours estampillé bêta aux États-Unis.
Les 61 dollars sortent d'un document déposé au tribunal le 16 novembre par les avocats des plaignants, qui se basent sur les premières réclamations reçues. L'accord prévoyait au départ un plancher de 25 dollars par appareil, avec un plafond fixé à 95 dollars. Rien n'est garanti pour autant. L'enveloppe est fixe, elle sera partagée entre tous les dossiers validés, et chaque nouvelle réclamation fait donc baisser la part des autres. Il faudra aussi que le tribunal approuve l'ensemble lors d'une audience prévue le 24 février 2027, et les versements suivront dans le courant de l'année.
Il faut résider aux États-Unis et y avoir acheté, entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025, un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou n'importe quel modèle de la gamme iPhone 16, iPhone 16e compris. Les iPhone 15 et 15 Plus, privés d'Apple Intelligence, sont écartés. La demande se dépose sur le site smartphoneaisettlement.com avant le 21 décembre, avec le numéro de série du téléphone ou, à défaut, l'adresse du compte Apple associée à la ligne. Les appareils achetés pour être revendus ne comptent pas, il faut un achat personnel.
Verser au moins 61 dollars par iPhone pour des fonctions montrées en keynote et livrées plus de deux ans après, ça ressemble à un aveu, même si Apple continue de nier. Et la punition est toute relative. 250 millions de dollars, c'est une somme presque indolore à l'échelle de l'entreprise, qui en dégage bien plus chaque semaine. Par chez nous, aucune action comparable n'a été lancée, les acheteurs européens ne verront donc pas un centime, et ce Siri AI n'était de toute façon même pas disponible sur les iPhone européens à son lancement. C'est toujours très rageant.
Si les retards de Siri vous agacent, jetez un œil à cet article sur le robot d'Apple bloqué par Siri, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
Tout part de la WWDC 2024
En juin 2024, Apple présentait un Siri censé comprendre votre contexte personnel, analyser ce qui s'affiche à l'écran et agir à votre place dans Mail ou Messages. Ces promesses ont tourné en boucle dans des publicités télévisées, alors que rien n'était prêt. En mars 2025, Apple a repoussé l'ensemble, des clients américains ont lancé une action de groupe pour publicité mensongère, et l'affaire s'est soldée en mai dernier par un accord à l'amiable. L'entreprise rejette toujours les accusations, elle a surtout voulu s'éviter un procès. Le nouveau Siri est finalement arrivé en septembre avec iOS 27, toujours estampillé bêta aux États-Unis.
Une estimation, pas une promesse
Les 61 dollars sortent d'un document déposé au tribunal le 16 novembre par les avocats des plaignants, qui se basent sur les premières réclamations reçues. L'accord prévoyait au départ un plancher de 25 dollars par appareil, avec un plafond fixé à 95 dollars. Rien n'est garanti pour autant. L'enveloppe est fixe, elle sera partagée entre tous les dossiers validés, et chaque nouvelle réclamation fait donc baisser la part des autres. Il faudra aussi que le tribunal approuve l'ensemble lors d'une audience prévue le 24 février 2027, et les versements suivront dans le courant de l'année.
Mais qui peut réclamer ?
Il faut résider aux États-Unis et y avoir acheté, entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025, un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou n'importe quel modèle de la gamme iPhone 16, iPhone 16e compris. Les iPhone 15 et 15 Plus, privés d'Apple Intelligence, sont écartés. La demande se dépose sur le site smartphoneaisettlement.com avant le 21 décembre, avec le numéro de série du téléphone ou, à défaut, l'adresse du compte Apple associée à la ligne. Les appareils achetés pour être revendus ne comptent pas, il faut un achat personnel.
On en dit quoi ?
Verser au moins 61 dollars par iPhone pour des fonctions montrées en keynote et livrées plus de deux ans après, ça ressemble à un aveu, même si Apple continue de nier. Et la punition est toute relative. 250 millions de dollars, c'est une somme presque indolore à l'échelle de l'entreprise, qui en dégage bien plus chaque semaine. Par chez nous, aucune action comparable n'a été lancée, les acheteurs européens ne verront donc pas un centime, et ce Siri AI n'était de toute façon même pas disponible sur les iPhone européens à son lancement. C'est toujours très rageant.
Si les retards de Siri vous agacent, jetez un œil à cet article sur le robot d'Apple bloqué par Siri, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.