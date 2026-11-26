iPhone 18e : Apple s'accrocherait encore à l'écran 60 Hz en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
L'iPhone 18e pourrait conserver l'une des limites les plus visibles du modèle actuel, avec un écran toujours privé de ProMotion. Mark Gurman évoque le maintien du 60 Hz, alors que l'iPhone 17 a déjà adopté le rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Le prochain modèle d'entrée de gamme se ferait donc encore attendre sur ce point.
D'après les propos de Mark Gurman, Apple ne passerait pas au 120 Hz sur l'iPhone 18e attendu au printemps 2027. Le journaliste de Bloomberg renforce une rumeur déjà évoquée pour ce modèle, sans qu'Apple ait annoncé ses caractéristiques. Pour les acheteurs qui espéraient récupérer un meilleur écran en attendant une génération supplémentaire, ce serait assez décevant, d'autant que l'iPhone standard n'a plus besoin du suffixe Pro pour offrir cette fluidité.
Sur l'iPhone 17, ProMotion adapte la fréquence au contenu et peut atteindre 120 Hz lorsque vous faites défiler une page ou que les animations le demandent. L'affichage toujours activé profite aussi d'une fréquence qui descend à 1 Hz pour limiter sa consommation, tout en laissant visibles l'heure et les widgets. Avec le maintien du 60 Hz, l'iPhone 18e ne récupérerait donc pas le même ensemble de fonctions, même si cette fréquence suffit bien sûr pour lire ses messages et regarder des vidéos. La différence concerne aussi ces gestes ordinaires que vous répétez toute la journée dans iOS.
Il faut par contre éviter de déduire la forme de l'écran de sa seule fréquence de rafraîchissement. Les iPhone 15 et 15 Plus avaient déjà une Dynamic Island avec un affichage à 60 Hz, sans ProMotion, et cette association n'a donc rien d'impossible chez Apple. Gurman n'a pas confirmé le maintien de l'encoche dans les propos rapportés sur l'iPhone 18e. Une façade identique à celle du modèle actuel est une possibilité, mais le chiffre de 60 Hz ne permet pas de la considérer comme acquise.
L'iPhone 17e a pourtant corrigé des manques de son prédécesseur, avec le MagSafe jusqu'à 15 W et un stockage de base de 256 Go, autour d'un écran OLED de 6,1 pouces. Apple le vend actuellement à partir de 869 euros en France. Aucun prix français ni calendrier de commercialisation officiel n'existe pour son successeur, et il serait prématuré de lui attribuer le même tarif. Le positionnement de l'iPhone 18e dépendra aussi de cet écart avec les autres modèles vendus au moment de sa sortie.
Si cette rumeur se confirme, Apple ferait une économie assez agaçante sur un élément que l'on utilise en permanence. Tout le monde ne réclame pas plusieurs appareils photo, mais un défilement plus agréable profiterait aussi aux acheteurs du modèle le moins cher. Une gamme abordable mérite de progresser sur le confort quotidien, et pas seulement sur la puissance de sa puce.
Si le 60 Hz de l'iPhone 18e vous déçoit, jetez un œil à cet article sur l'iPad mini OLED et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.
Toujours sans ProMotion
D'après les propos de Mark Gurman, Apple ne passerait pas au 120 Hz sur l'iPhone 18e attendu au printemps 2027. Le journaliste de Bloomberg renforce une rumeur déjà évoquée pour ce modèle, sans qu'Apple ait annoncé ses caractéristiques. Pour les acheteurs qui espéraient récupérer un meilleur écran en attendant une génération supplémentaire, ce serait assez décevant, d'autant que l'iPhone standard n'a plus besoin du suffixe Pro pour offrir cette fluidité.
Sur l'iPhone 17, ProMotion adapte la fréquence au contenu et peut atteindre 120 Hz lorsque vous faites défiler une page ou que les animations le demandent. L'affichage toujours activé profite aussi d'une fréquence qui descend à 1 Hz pour limiter sa consommation, tout en laissant visibles l'heure et les widgets. Avec le maintien du 60 Hz, l'iPhone 18e ne récupérerait donc pas le même ensemble de fonctions, même si cette fréquence suffit bien sûr pour lire ses messages et regarder des vidéos. La différence concerne aussi ces gestes ordinaires que vous répétez toute la journée dans iOS.
L'encoche reste incertaine
Il faut par contre éviter de déduire la forme de l'écran de sa seule fréquence de rafraîchissement. Les iPhone 15 et 15 Plus avaient déjà une Dynamic Island avec un affichage à 60 Hz, sans ProMotion, et cette association n'a donc rien d'impossible chez Apple. Gurman n'a pas confirmé le maintien de l'encoche dans les propos rapportés sur l'iPhone 18e. Une façade identique à celle du modèle actuel est une possibilité, mais le chiffre de 60 Hz ne permet pas de la considérer comme acquise.
Un tarif encore inconnu
L'iPhone 17e a pourtant corrigé des manques de son prédécesseur, avec le MagSafe jusqu'à 15 W et un stockage de base de 256 Go, autour d'un écran OLED de 6,1 pouces. Apple le vend actuellement à partir de 869 euros en France. Aucun prix français ni calendrier de commercialisation officiel n'existe pour son successeur, et il serait prématuré de lui attribuer le même tarif. Le positionnement de l'iPhone 18e dépendra aussi de cet écart avec les autres modèles vendus au moment de sa sortie.
On en dit quoi ?
Si cette rumeur se confirme, Apple ferait une économie assez agaçante sur un élément que l'on utilise en permanence. Tout le monde ne réclame pas plusieurs appareils photo, mais un défilement plus agréable profiterait aussi aux acheteurs du modèle le moins cher. Une gamme abordable mérite de progresser sur le confort quotidien, et pas seulement sur la puissance de sa puce.
Si le 60 Hz de l'iPhone 18e vous déçoit, jetez un œil à cet article sur l'iPad mini OLED et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.