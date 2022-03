Dropbox propose enfin une version compatible avec les Mac M1

Celle-ci prend désormais en charge les puces Apple Silicon, aussi bien la M1 ( Mac mini MacBook Pro 13 et MacBook Air 13 ) que les dernières M1 Pro et M1 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces . Celle-ci permet donc de se passer de Rosetta et fonctionnerait beaucoup plus rapidement. Rappelons que cette itération n’était pas gagnée d’avance. En 2020, de nombreux utilisateurs avaient vivementface à l'absence de toute solution logicielle et toute volonté du développeur d’en apporter une. Dans un premier temps, les réponses officielles sur les forums suggéraient que Dropbox n'avait pas vraiment l'intention de se pencher sur la question.