Les Mac Studio sont en précommande à la Fnac/Darty

La Fnac et Darty lancent les hostilités en permettant de précommander les Mac Studio., avec la version avec la puce M1 Max (10 cœurs CPU, 24 cœurs GPU), 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD est proposée à partir de 2 299 euros , et la version M1 Ultra (20 cœurs CPU, 48 cœurs GPU), 64 Go de mémoire unifiée et 1 To de SSD à partir de 4 599,99 euros (ce qui n'est déjà plus le cas sur l'Apple Store par la version M1 Ultra), mais les stocks risquent d'être assez limités.