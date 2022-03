Le Studio Display embarque 64 Go de stockage, en sus de l'A13

Informations systèmes

Alors que lesde macOS (accessibles via le menu Pomme, puis, puis) ont révélé que le nouveau moniteur de Cupertino tournait sous iOS 15.4 (la même version de build -19E241- que les dernières itérations d'iOS et d'iPadOS),(comme les iPad 9 et iPhone 11 d'entrée de gamme équipés de la même puce).Ce Studio Display est certainement le premier moniteur (sans ordinateur intégré) proposant autant de mémoire flash, qui sera mise à profit pour les différentes mises à jour du système (par exemple pour régler les soucis de webcam relevés par certains propriétaires), dont la webcam avec cadre centré, Siri, ou encore la prise en charge de l'audio spatial.(puce A13)(l'écran n'étant pas tactile, iOS et iPadOS ne pourraient être gérés que via un ensemble souris/clavier).