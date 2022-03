100€ de remboursés pour les Mac Studio livrés en retard ?

Ça risque d'être compliqué pour aujourd'hui

Retrouvez nos tests en vidéo du Mac Studio !

(qui évoque la situation actuelle compliquée -dont les zones reconfinées en Chine- et des délais indépendants de sa volonté),(notre lecteur précise qu'il est domicile à Lisbonne au Portugal, mais le geste pourrait être valable quel que soit le pays).(dont le CTO de votre serviteur, avec une date de livraison estimée fixée entre le 21 et le 23 mars lors de la commande dès la réouverture de l'Apple Store, puis au 28 mars quelques jours plus tard, et désormais entre le 1er et le 5 avril). Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires (et à empoigner votre téléphone afin de composer le 0800 046 046, qui ne tente rien...).