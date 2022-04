Un émulateur Mac OS 8 et Système 7 dans un navigateur utilisable sur Mac M1

démarrent instantanément, sont remplis de programmes utiles, permettent l'importation, l'exportation et la persistance des données, et tentent d'apporter le meilleur du Web au rétrocomputing

The Outside World

Et voici justement une petite attention pour les nostalgiques du temps où macOS se déclinait avec le design de Copland (les plus anciens apprécieront) :Ainsi, il est possible de lancer ces anciens systèmes d’exploitation de Cupertino avec un Mac M1 , un Mac Intel et même avec un PC ! Le développeur, Mihai Parparita, explique que ces deux émulateursOn pourra aussi utiliser d’, comme Acrobat Reader, Microsoft Word, Nisus Writer, Adobe Photoshop, KidPix, Bryce, MacPaint, etc. Mais cerise sur le gâteau, on pourra même retrouver! Pour ouvrir un dossier ou un programme, il suffira de double-cliquer dessus. Les fichiers créés pourront même être transférés vers son Mac grâce à un serveurspécialement mis en place par Mihai Parparita.