Claris, une filiale d'Apple, annonce le déploiement de la mise à jour 19.6.1 pour ses logiciels FileMaker Pro et FileMaker Server permettant de concevoir des applications. Au menu de cette nouvelle itération,(FileMaker tourne nativement sur les Mac équipés de puces Apple Silicon depuis juin 2021),. FileMaker est d'ores et déjà disponible à partir de 21 euros par mois et par utilisateur, et Claris propose une version d'essai de 45 jours.