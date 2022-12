D'intéressants moniteurs mini-LED 4K délivrant 140W en USB-C chez Lenovo

Halo + : Dépasser les limites d’un vidéoprojecteur portable

Halo + est le nouveau-né de la gamme XGIMI nomade et aussi le plus puissant. Sa lampe délivre 900 Ansi Lumens, de quoi largement couvrir le mur de votre chambre et de votre salon d’images Full HD HD10+. L’installation se fait automatiquement pour une image parfaite en quelques secondes. Il ne reste plus qu’à lancer le service de streaming de votre choix et le spectacle commence où vous voulez. En effet, Halo+ intègre une batterie donc aucun fil ne vient déranger son installation. Avec ses haut-parleur Harman-Kardon compatible DTS et Dolby Audio et son autonomie de 2 heures, il vous suivra dans toutes les pièces de la maison et même dehors.