Qu'attendre des Mac mini et MacBook Pro M2 Pro/Max (et allez-vous les acheter) ?

MacBook Pro M2 Pro/M2 Max : une bonne cuvée 2023 ?

Quelques indices sur la partie CPU

Pincettes de rigueur

Une partie GPU plus mystérieuse

Davantage de RAM

Pour de vrai ?

Un Mac mini M2 Pro en embuscade ?

Passons rapidement sur le design, Apple l'ayant renouvelé avec ses MacBook Pro en 2021,. La principale évolution devrait donc se retrouver au niveau de la puce Apple Silicon embarquée, même si les rumeurs évoquent l'arrivée du Wi-Fi 6E . Les routeurs compatibles avec cette norme sont encore chers (toutefois, certaines box d'Orange, Bouygues et Free la proposent), et nous pourrions même rêver du Wi-Fi 7 qui se profile à l'horizon, avec des routeurs compatibles prévus pour cette année. Ce design pourrait tout de même avoir été prévu à l'avance pour calmer, en silence, les ardeurs d'une puce M2 Pro/Max plus gourmande en énergie que la version précédente (l'éventuelle gravure en 3nm pourrait aider sur ce point). Croisons les doigts, et, un avantage fort agréable au quotidien, tout en permettant de ne pas brider la puce lorsqu'il faudra la pousser dans ses retranchements.Mais revenons aux puces M2 Pro et M2 Max, si vous le voulez bien. Les premiers benchmarks, même s'il faut toujours les prendre avec vos plus belles pincettes, nous donnent quelques indices sur la partie CPU, qui pourrait ainsi. Si la valeur la plus haute se retrouve, cela marquerait un changement par rapport aux puce M1 qui affichent 3,22 GHz quelle que soit la variante, M1, M1 Pro, M1 Max, ou M1 Ultra. Le dernier benchmark en date annonce un gain d'environ 15% sur un cœur et d'environ 17% lorsque tous les cœurs sont sollicités. Ce gain entre deux générations nous semble tout à fait honnête, permettant de profiter de meilleures performances tout en ne frustrant pas trop les possesseurs de M1 Pro/Max (encore très vaillantes).Sur la partie GPU, nous ne disposons pas d'autant d'informations, mais en se basant sur la puce M2,, particulièrement avec un nombre de cœurs en hausse et si la puce est bien refroidie. En effet, la partie GPU de la puce M2 offre un gain d'environ 30% dans les meilleures conditions, et l'éventuel passage en 3 nm pourrait améliorer encore les choses au niveau de la consommation et de la chauffe., soit 32 Go de plus que les 64 Go maximum des M1 Max actuels. Cela pourra être un avantage pour certains usages puisque la mémoire unifiée est partagée entre le CPU et le GPU. Une capacité mémoire plus élevée permettra ainsi d'allouer davantage de mémoire vidéo, tout en conservant un montant confortable pour le CPU, ou encore de configurer des machines virtuelles avec plus de RAM. De plus,(déjà très élevée, avec 200 Go/s sur M1 Pro et 400 Go/s sur M1 Max). Reste à savoir si Apple saura ne pas être trop gourmande sur les tarifs en option de la mémoire unifiée. Rien n'est moins sûr.Apple pourrait également présenter un attendu Mac mini M2 Pro (chocolats et mot d'excuse envoyés au banquier, carte bancaire dégainée, prête à faire feu de mon côté), se plaçant entre le Mac mini de base et le Mac Studio,, tout en conservant un tarif, on l'espère, accessible. Cela permettrait également à Apple de faire disparaître le Mac mini Intel, dernier reliqua de l'ère Intel avec le Mac Pro. Nous ne devrions pas à avoir longtemps à attendre avant de vérifier si nous avons visé juste avec ces portraits robots des premiers Mac de 2023. N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes et pronostics dans les commentaires ci-dessous, et à nous dire quelle machine vous intéresse le plus.