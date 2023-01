Tesla commercialise un SSD de 1To à... 350 €

Un SSD de 1To à 350 €

Stockez toutes vos données. Des jeux d'arcade Tesla aux vidéos de la caméra embarquée, notre disque dur SSD de 1 To vous permet d'enregistrer toutes les données de votre véhicule au même endroit. Ce disque dur SSD externe est conçu pour résister aux températures extrêmes de l'habitacle, ainsi qu'aux secousses et aux vibrations des véhicules. Avec une durée de vie prolongée par rapport aux périphériques de stockage similaires et des vitesses de lecture/d'écriture optimisées pour les jeux, le disque dur SSD prend en charge les jeux Steam.

Il résiste aux chaleurs extrêmes

Nous avons testé quantité de modèles et même durant les grandes chaleurs d'été, les SSD résistent en général assez bien, tout comme les clefs USB et autres supports de ce type. Si vous cherchez des alternatives, on peux vous coneiller Reste que le prix est quand-même très élevé pour l'usage qui en découle.. Si vous cherchez des alternatives, on peux vous coneiller l'excellent SanDisk Extreme est en promo à 130€ , à l'heure où nous écrivons ces lignes. On en trouve même chez Crucial à moins de 100€

, une boutique a priori assez rentable car il n'est pas nécessaire de dépenser 50 000€ dans une voiture de la marque pour se faire plaisir.Ceux qui possèdent une Tesla d'avant 2022 le savent,. Je vous rappelle que la voiture est capable d'enregistrer des images d'une éventuelle collision, intrusion et autres sortie de route au volant, de façon automatique (lorsqu'on klaxonne quelqu'un ou que la voiture détecte un danger pendant une phase de parking par exemple).Avec la sortie des modèles AMD, cette visionneuse de clips vidéo est devenue plus rapide, mais un accessoire fait toute la différence y compris sur les anciens modèles :Malin,. Il ne sera d'ailleurs pas disponible avant... février !Tesla précise que ce modèle, ce qui justifie sans doute le tarif -ne négligeons pas cet aspect, les constructeurs sont sujets à des tests beaucoup plus drastiques que les accessoiristes en matière de résistance aux agressions extérieures.