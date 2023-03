Des SSD à 10Go/s dans les prochains Mac ?

Des SSD à 10 Go/s, voire nettement plus

Et sur les Mac ?

Vers des tarifs encore plus délirants pour le PCIe 5.0 ?

Le PCIe 5.0 a fait son arrivée avec les processeurs AMD Ryzen 7000 et certaines puces Intel de 12 et 13ème génération (ainsi qu'avec les cartes mères adéquates), permettant ainsi de doubler la bande passante par rapport au PCIe 4.0 (64 Go/s sur 16 lignes, contre 32 Go/s sur 16 lignes). Si les cartes graphiques n'en profitent pas encore,. Si les prototypes qui avaient été dévoilés fin 2021 atteignaient les 14 Go/s , les premiers modèles disponibles dans le commerce s'en tiennent pour le moment à 10 Go/s en lecture et 9,5 Go/s en écriture. En examinant les modèles proposés, on comprend que ces performances se payent par une consommation en hausse et donc une tendance à chauffer, ce qui explique l'énorme radiateur de l'Aorus, et le ventilateur de l'Inland (qui nécessite de le brancher avec un câble d' alimentation SATA ou en MOLEX, ce qui ne fait pas tellement rêver en 2023).(ne serait-ce que pour des raisons marketing), même si peu d'utilisateurs tireront réellement bénéfice de tels débits au quotidien. Les puces Apple Silicon prennent en charge le PCIe 4.0 depuis les M1 Pro et M1 Max, ce qui a permis à Cupertino d'offrir des débits déjà très conséquents (7 400 Mo/s sur les Mac M1 Pro, M1 Max et le Mac Studio M1 Ultra , et 7 600 Mo/s sur les récents MacBook Pro M2 Pro et M2 Max ) sur les machines qui en sont équipées.(un machine qui a plus que jamais besoin de se démarquer, ciblant des utilisateurs qui auront peut-être l'usage de tels débits),. En effet, Cupertino n'installe que des modules de mémoires flash car les contrôleurs sont intégrés aux puces Apple Silicon. Or, ce sont ces contrôleurs qui consomment et chauffent plus que de raison (pour le moment). Les futures machines équipées de SSD en PCIe 5.0 pourraient donc profiter des débits très élevés, sans le soucis dus aux systèmes de refroidissement surdimensionnés des versions M.2 traditionnelles. Apple se démarque malheureusement par l'absence de ces ports M.2 permettant de faire évoluer facilement le stockage interne des Mac,