Les Mac M2, top ou flop du trimestre ? Réponse le 4 mai

un autre trimestre morose ou l'amorce d'une reprise ?

Pour rappel, les chiffres du premier trimestre étaient en baisse :



• iPhone : 65,78 milliards de dollars (contre 71,63 milliards de dollars)

• Mac : 7,74 milliards de dollars (contre 10,85 milliards de dollars)

• iPad : 9,40 milliards de dollars (contre 7,25 milliards de dollars)

• Wearables et accessoires : 13,48 milliards de dollars (contre 14,70 milliards de dollars)

• Services : 20,78 milliards de dollars (contre 19,5 milliards de dollars)

Quid des derniers Mac M2 ?

. Pour rappel, son exercice fiscal -à l'image de nombreuses firmes US- est décalé par rapport à l'année civile : il commence le 1er octobre de chaque année pour finir le 30 septembre de la suivante. Il s’agira donc du deuxième trimestre, généralement moins brillant que le premier boosté par les fêtes.Mais cette année, même avec plus de 2 milliards d'appareils actifs, tout est différent entre la fin de la pandémie (qui a stoppé la production des iPhone 14 et ralenti la sorti des derniers Mac M2), le durcissement du conflit en Ukraine, et bien sûr de la crise économique actuelle.Comme à son habitude, la firme publiera dans la soirée du 4 mai, son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023, puis tiendra une petite conférence téléphonique avec les investisseurs et les analystes triés sur le volets.Au dernier trimestre, Cupertino a déclaré un chiffre d'affaires de 117,15 milliards de dollars avec un bénéfice de 29,99 milliards de dollars. Il s'agissait d'une baisse de 5 % du chiffre d'affaires et de 13 % du bénéfice net par rapport au même trimestre il y a un an.Côté produits, rappelons que ce trimestre pourrait bénéficierCes derniers étaient prévus pour décembre, mais la production en rade est venu noircir le tableau. Maisi les derniers retours en provenance de TSMC sont plutôt mauvais avec une éventuelle suspension de la production des puces M2 en raison de la faiblesse des ventes. Notons que seront également comptabilisés les chiffres de vente concernant le nouvel HomePod ou les iPhone 14 jaunes , si tant est qu'ils arrivent à relancer les ventes...