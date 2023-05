Microsoft veut concurrencer Apple avec ses propres puces Arm et Windows 12

Des puces Arm signées Microsoft ?

• Architecte principal du système sur puce (SoC) Silicon

• Ingénieur principal en vérification de la conception physique

• Ingénieur principal de conception

• Sr Silicon Power Integrity CAD Mgr

Microsoft Silicon Team

Vous serez à la pointe de l'informatique, en établissant des relations durables avec divers groupes interfonctionnels pour fournir un système sur puce (SoC) silicium hautes performances et innovant, en utilisant votre vaste expérience pour développer des architectures et des fonctionnalités matérielles.

Windows 12 : une version modulaire et optimisée pour les puces Arm ?

Les rumeurs d'une puce Arm Microsoft ne datent pas d'hier, maisafin de pourvoir des postes aux intitulés évocateurs, dont :pour la plupart et la firme décrit en ces termes le poste d'architecte principal des SoC :Microsoft pourrait ainsi proposer ses propres puces ainsi qu'un Windows 12 modulaire et optimisé pour l'architecture Arm.Bien entendu, la tâche serait bien plus complexe pour Microsoft puisqu'il lui faudra s'assurer que cette nouvelle mouture de Windows soit également optimisée pour les processeurs x86, mais nous pourrions peut-être voir débarquer une nouvelle version de la couche d'émulation nettement plus performante que ce que propose actuellement Windows.En effet, avec Rosetta 2, Apple a fait un travail admirable en permettant de faire tourner les logiciels non optimisés pour les puces Apple Silicon dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Entre les travaux de Microsoft sur ses propres puces et l'optimisation de Windows pour l'architecture Arm et les modules dédiés aux calculs d'intelligence artificielle (également présents sur les processeurs x86 à venir), quelle que soit leur plateforme de prédilection.