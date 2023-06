Vision Pro : les limites du moniteur virtuel pour le Mac

Le Vision Pro en tant que moniteur virtuel pour un Mac

Mais pourquoiiiiiiiiiiiii ?

Qu'en sera-t-il de la latence ?

Apple a fait la promesse lors de la keynote deSi la firme a mis l'accent sur l'intégration de belle manière, il suffira en effet de regarder son Mac pour que ce qui s'affiche à l'écran surgisse dans le casque, il n' y a pas eu beaucoup d'autres détails sur cette fonctionnalité. Pour ceux qui s'imaginaient afficher de nombreux écrans provenant de leurs Mac et les entourants (oui, on en veut toujours plus), les sessions pour les développeurs ont permis de cerner les limites du système.. Pour diffuser sans fil l'image d'un Mac, Apple s'appuiera très certainement sur AirPlay 2, et cette technologie (ainsi que d'autres méthodes grand public en sans fil) se limite à la 4K (ce qui est déjà pas mal, soyons honnêtes). De plus ,, permettant tout de même profiter de plusieurs écrans.Si ce point fait rêver, il faudra vérifier certains points une fois que l'on pourra mettre la main sur le Vision Pro. En effet,. La puce M2 du casque et son coprocesseur R1 auront déjà fort à faire avec l'affichage (Apple mettra-t-elle une puce M3 d'ici le lancement ?) et utiliser la puissance du Mac pour des Apps gourmandes sera un plus. Toutefois,. Le Vision Pro n'est toutefois qu'un premier jet (rappelez-vous le premier iPhone) et doit faire avec les limites technologiques actuelles. Nul doute que les prochaines itérations couplées aux progrès techniques permettront d'envisager ce qui est impossible aujourd'hui.