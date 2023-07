Bing Chat débarque sur Chrome et Safari : ce qu'il faut savoir

Bing Chat en test sur Safari et Chrome

Un déploiement plus général à venir

Microsoft a considérablement investi dans les technologies d'OpenAI, dont DALL-E et ChatGPT, et compte bien les rentabiliser au mieux. Après avoir offert un regain d'intérêt pour son navigateur Edge en lui laissant l'exclusivité du mode Conversation -accessible en haut à gauche de l'interface- s'appuyant sur GPT-4 La firmeAuparavant, une fenêtre s'affichait lorsque vous cliquiez sur Conversation afin de vous enjoindre à télécharger Edge pour en profiter., avant d'être déployé plus largement. Nous ne pouvons ainsi pas encore en profiter à la rédaction, le message nous invitant à utiliser Edge s'affichant à chaque tentative, que ce soit sur Chrome ou Safari., pour le moment tout du moins, comme un maximum de 2 000 mots pour les requêtes, contre 4 000 mots via Edge, une limite fixée à 5 questions-réponses (contre 30 via Edge), ou encore l'affichage aléatoire de fenêtres vous invitant à télécharger Edge. Bien évidemment, Microsoft a tout intérêt à cumuler les utilisateurs de Bing Chat, que ce soit sur Edge ou sur d'autres navigateurs, augmentant ainsi l'utilisation de son moteur de recherche ainsi que l'impact, et donc les revenus, des publicités