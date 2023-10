Pas de nouvel iMac avant 2024 ! (un modèle 32 pouces mini LED pour 2025 ?)

Pas d'imac avant 2024

Le point sur les rumeurs

Ce dernier en profite pour revenir sur une autre rumeur, selon laquelle l'iMac de 24 pouces sera rafraichi avec des puces M2 et M2 Pro. Il semblerait que l’analyste dispose d’autres informations.. Au-delà, il s'attend à ce qu’elle lance un iMac 32 pouces avec un écran mini LED en 2025. Apple expédie actuellement le Pro Display XDR de 32 pouces avec mini LED et un support spécial vendu séparément.Dans son étude prévisionnelle de mars 2022, notons que(et bien longtemps à l’avance) concernant le calendrier de sortie des Mac Pro et des Mac mini sortis en 2023. La semaine dernière,-quant à lui- signalaitA l'opposé, Mark Gurman soutient depuis un certain temps que, zappant l'étape d'une M2. Il a aussi fait état d'un modèle d'iMac 32 pouces à venir, et ce, au plus tôt à la fin de 2024.