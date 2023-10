Attention, le MacBook Pro M3 n'a que 2 ports Thunderbolt (et autres détails)

Le MacBook Pro M3 n'a que 2 ports Thunderbolt

3 prots Thunderbolt pour les MacBook Pro M3 Pro et M3 Max

Pas de Noir sidéral pour le M3

La gamme Apple se simplifie d'un côté en abandonnant enfin le MacBook Pro 13 pouces et sa Touch Bar,. Ainsi, l'étagement de la gamme des puces M3 a changé pour cette génération avec un écart plus important entre les M3 Pro et les M3 Max . Le MacBook Pro 14 pouces est également proposé avec la puce M3, permettant de profiter par rapport au MacBook Pro 13 pouces d'un design plus moderne, de l'écran 120 Hz ProMotion avec rétroéclairage Mini LED, de la webcam 1080p, et de ports supplémentaires sans avoir ) passer à la version M3 Pro si vous n'avez pas besoin du surplus de puissance.Il faudra toutefois garder à l'esprit les quelques différences entre les versions M3, M3 Pro et M3 Max au moment de faire son choix afin d'éviter les déconvenues. Ainsi,. En effet, le MacBook Pro M3 dispose de 2 port Thunderbolt à gauche, aux côtés du port MagSafe pour la charge et du port audio en mini jack 3,5 mm, là où les versions M3 Pro et M3 Max propose un port Thunderbolt supplémentaire sur la droite de l'appareil, entre le port HDMI et le lecteur de carte SD.Il y encore d'autres différences, comme la capacité maximale de la RAM (24 Go pour le M3, 36 Go pour le M3 Pro, 128 Go pour le M3 Max), le stockage interne maximum (2 To pour le M3, 4 To pour le M3 Pro et 8 To pour le M3 Max),(1 pour le M3, 2 pour le M3 Pro et 4 pour le M3 Max), l puissance du chargeur (70W pour le M3 et le M3 Pro d'entrée de gamme, 96W pour le M3 Pro à 12 cœurs CPU et 140W pour le MacBook Pro 16 pouces)(Gris sidéral et Argent pour le M3, le nouveau Noir Sidéral et Argent pour les M3 Pro et M3 Max).