La puce M3 Ultra ne serait pas encore prête à sortir...

Les Mac M3 arriveront-ils à relancer les ventes de Mac ?

Il n'y a qu'une quantité limitée de processeurs 3nm disponibles, une grande partie de l'approvisionnement allant vers l'iPhone

Pas de M3 Ultra pour le moment

Apple n’ayant pas encore fait de tests à grande échelle

Dans sa dernière, Mark Gurman partage quelques détails sur le futur de la famille M3, notamment la M3 Ultra. Cette fois-ci, la firme californienne a commencé le passage avec le MacBook Pro (en enterrant le 13 pouces et sa Touch Bar) et l'iMac (en zappant la case M2), a priori pour des(encore et toujours).Pour le moment, on ne dispose d’aucun chiffre officiel concernant le lancement des Mac M3 (pas plus lors de la présentation des résultats), mais si on regarde les délais de livraisons affichés sur l’App Store, on constate qu'il n'y a pas trop de délai concernant l'entrée de gamme.Mais on ne sait si ces délais sont dus à un stock insuffisant dès le départ, une forte demande ou un mix des deux...Le Mac Studio et le Mac Pro -avec une M3 Ultra- pourraient être apparemment disponibles dans des quantités encore plus restreintes au lancement. Mais ce ne serait pas pour tout de suite,Il reste donc aux machines suivantes la très lourde tâche, profitant des fêtes de fin d'années (Black Friday et Noël) : le MacBook Air 13 M2 et MacBook Air 15 M2 , le Mac mini M2 et M2 Pro , le Mac Studio M2 Max et M2 Ultra , et enfin les derniers nés : le MacBook Pro 14 M3, M3 Pro et M3 Max, le MacBook Pro 16 M3 Pro et M3 Max et l'iMac 24 M3.