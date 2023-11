Un M3 Pro sacrifié pour faire briller le M3 Max ?

Des M3 et M3 Max en grande forme

Une puce M3 Pro à peine plus rapide qu'un M2 Pro ?

seulement

Monstrueusement rapide

Une version Pro moins intéressante qu'auparavant

Nous l'avons vu récemment dans nos colonnes, la puce M3 semble offrir un joli bond en performance en proposant des scores la rapprochant fortement d'un M2 Pro et environ 20% de mieux que le M2, là où la puce M3 Max vient carrément titiller le tout puissant M2 Ultra avec un gain de plus de 40% par rapport au M2 Max.Apple a. En effet, la puce M3 conserve son architecture CPU à 8 cœurs (4 performants et 4 efficients) par rapport à la M2 et la puce M3 Max propose désormais plus de cœurs CPU que la génération précédente avec jusqu'à 16 cœurs (12 cœurs performants et 4 cœurs efficients). Quant au M3 Pro, s'il conserve bien 12 cœurs CPU,tout en offrant une bande passante réduite (150 Go/s contre 200 Go/s sur le M2 Pro).Si l'on en croit les résultats publiés au sein de la base de données de Geekbench 6, cette puce M3 Pro en version 12 cœurs CPU affiche, en sus des 3 035 points sur un seul cœurs,. Il ne s'agit bien évidemment pas de changer de Mac à chaque génération, mais les choix d'Apple font un peu stagner les performances de la puce M3 Pro par rapport au M3 et M3 Max.(petit souci, lors du lancement du M2 Pro, cette dernière affichait déjà un gain de 20% face au M1 Pro).Bien entendu, la version M3 Pro reste plus performante sur un cœur et un bon choix si vous passez d'un Mac plus ancien à cette machine,Apple a certainement jugé que les puces Pro et Max étaient trop proches sur le plan des performances CPU. De même, les puces M2 Pro proposaient 16 ou 19 cœurs GPU, là où le M3 Pro se contente de 14 ou 18 cœurs. Si la nouvelle puce propose l'accélération matérielle du Ray Tracing, du Mesh Shading et la gestion dynamique du cache,Sur la génération M2,, et la version Max n'était intéressante que pour ceux qui avaient besoin d'une plus grande puissance GPU et d'une bande passant plus élevée. Avec les M3 Max, ce n'est plus le cas etBien entendu, nous vérifierons cela très prochainement en faisant passer ces nouveaux Mac sur notre banc de test.