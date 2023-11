Teams va nettoyer votre domicile pour votre visio-conférence !

Teams va faire le ménage à votre place !

Décorez votre arrière-plan

Comment cela va fonctionner ?

ranger

Clean Up

Celebration

En effet,Cette nouvelle fonction, en supprimant les objets mal rangés mais également en ajoutant toutes sortes d'objets (pour faire plus joli ou pour camoufler quand vraiment c'est nécessaire)., mais on a atteint ici un niveau supérieur de modification. En effet, l'IA va créer un filtre en réalité mixte et le superposer en un fond à l'environnement réel.Présenté lors de sa conférence Ignite 2023,En pratique, pendant l'appel vidéo, l'intelligence artificielle générative va analyser la pièce via la webcam, identifier les zones encombrés et les. Elle pourra donc supprimer certains éléments et les remplacer si nécessaires. Mais elle sera également en capacitéCi-dessous, on peut voir le travail de l'option, qui permet de donner une touche plus professionnelle !Dans les captures ci-après, le fond est tout à faire acceptable mais l'IA peut vous(avec le bouton: elle rajoute donc un sapin et des cadeaux, avant de flouter le tout.