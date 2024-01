Le prix du Model Y en baisse (37 990€ !), mais faut-il encore acheter Tesla ?

Tesla Model Y dès 37 990€ !

Tesla se prépare à la concurrence

Faut-il encore acheter Tesla ?

En effet,, et la version Grande Autonomie à 49 990€.pour recharger la voiture gratuitement (les parrainages sont assez variables suivant la période).En réalité,. Le Y est donc pour le moment, sensiblement moins cher que sa cousine, un comble alors qu'il s'agit d'un SUV de la gamme supérieure., on trouve en effet des ID.4, Q4, X1, EQA/EQB et autre Enyaq sous les 47 000€ et même à moins de 50 000€ avec une grosse batterie.offrant une bonne autonomie de 525 km. Chez Renault, on frappe encore plus fort avecC'est même mieux qu'un Model Y Grande Autonomie à 50 000€ !En cause,. Sur les derniers modèles, Tesla a notamment supprimé(entraînant de nombreux freinages fantômes),(sans parvenir à les combler avec les caméras) et plus récemment, les, rendant certains créneaux et autres sortie de rond-point parfois compliqués, à tel point que les auto-écoles ont même interdit les Model 3 dans certains pays Dans la dernière mise à jour de Noël, qui concerne cette fois tous les modèles,, une infantilisation qui passe mal, y compris chez les fans de la marque. Il faut dire que sans volant capacitif, le système de détection de la vigilance est largement faillible, et: essayez de vous gratter le dos ou de boire une gorgée de café en auto-pilot actif, et la sanction est immédiate ! De manière générale,à celui d'un des pires système de conduite semi-autonome du marché Plus généralement,: pas de feux matrix LED, pas de volant capacitif, et des essuie-glace qui fonctionnent assez mal... Les innovations se font plus rares, et les clients comptent plutôt les fonctions qui disparaissent, voilà qui nous rappelle certaines pratique d'Apple de ces dernières années (prise jack, lecteur SD, HDMI...)Toujours champion de l'efficience, les véhicules(30mn contre 18mn). Le V2L est également absent de tous les modèles en dehors du Cybertruck et Teslachez Ionity et consorts.Enfin,, dont la valeur résiduelle a tendance à beaucoup baisser -ce qui agace aussi les loueurs, qui se plaignent aussi du prix des réparations et des pièces de rechange.Evidemment, tout n'est pas à jeter chez(surtout à grande vitesse), avec unet vraiment abordable. Beaucoup préfèrent aussi miser sur un contructeur avec, et potentiellement, une meilleure durée de vie des véhicules face aux nouveaux arrivants. Enfin, Tesla propose toujours, même si certains acteurs comme Mercedes ou BMW sont désormais loin d'être ridicule sur le sujet.