Le MacBook Air M3 est arrivé à la rédac' (photos) ! Test en approche !

Le MacBook Air M3 débarque à la rédac' !

Un MacBook Air M3 se cache sur cette photo, saurez-vous le trouver ?

Un MacBook Air M2 Minuit dans son jus ! Le M3 fera-t-il mieux ?

maniaques comme moi

MacBook Pro 16 pouces dessous, MacBook Air 13 pouces dessus

Place aux tests !

Le MacBook Air M3 sous les feux de la rampe, prêt à attaquer les tests !

. Ce design est toutefois fort réussi, c'est tout à fait subjectif je vous l'accorde, et n'a pas pris une ride. Certains sont nostalgiques du design des versions Intel/M1, mais j'avoue que ce n'est pas du tout mon cas. J'ai même un gros faible pour cette génération avec son coté anguleux bien dans l'air du temps.Nos configurations drapées du coloris Minuit sont encore dans la nature (dont les 15 pouces), et nous espérons les recevoir le plus vite possible afin de vérifier(à l'image de celui appliqué sur le Noir sidéral des MacBook Pro M3 Pro et M3 Max , sauf à vouloir se balader avec sa chiffonnette en permanence (ce qui ne semble absolument pas le cas de la très gentille personne qui m'a prêté le modèle M2 en photo ci-dessus)., ce qui saute aux yeux lorsqu'on le compare au MacBook Pro 16 pouces.Après ce petit tour du propriétaire, le MacBook Air M3 va s'élancer afin d'affronter nos bancs de test et nous montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre.. La réponse sous peu !