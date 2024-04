Qui a un milliard pour Jony Ive et Sam Altman (ChatGPT) ?

Un p'tit milliard svp ?

Un projet mystère

nouveau produit pour l'ère de l'IA

Entre deux sceaux pour le Roi Charles III ! Il se serait rapproché d'investisseurs en capital-risque, ayant l'habitude de traiter en matière d'intelligence artificielle, et ce, afin de poursuivre son projet.. Pour cela, il aurait toqué à la porte d'un financier d'Open AI,, mais aurait également fait appel à, le collectif de Laurene Powell-Jobs.En septembre dernier, OpenAI aurait déjà levéauprès d'investisseurs de premier plan, y compris Khosla Ventures et même Mictosoft. Notons au passage que, grand investisseur et friand de ce genre d’aventure tech, ferait également partie de l’opération.. Tout juste sait-on qu'il aurait fait plusieurs allers-retours dans son bureau de San Francisco pour y rencontrer Sam Altman d'OpenAI.Même s’il possède sa propre société de design, LoveFrom, cela ne l’empêche pas d’être sollicité sur de grands projets : Ferrari AirBnb , le Roi Charles III … D’après, il aurait été approché parau sujet d’un projet en lien avec l'Intelligence Artificielle.Si on ne connait pas vraiment le but de ce produit, ni à quoi il ressemblerait, des proches du dossier aux oreilles indiscrètes évoqueraient un