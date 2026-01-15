La DDR3 fait son grand retour, et c'est encore la faute de l'IA

On en dit quoi ?



C'est du grand n'importe quoi. On parle d'intelligence artificielle qui repousse les limites du possible, et en face, des utilisateurs contraints de déterrer du matériel vieux de presque vingt ans pour assembler un PC. La pénurie devrait durer jusqu'à fin 2027, voire 2028. Le cabine d'études américain IDC prévoit même une contraction du marché PC de 5 à 9% en 2026 à cause des prix de la RAM. Bref, si vous avez de vieux kits de DDR3 dans un tiroir, c'est peut-être le moment de les ressortir.