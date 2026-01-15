La DDR3 fait son grand retour, et c'est encore la faute de l'IA
Par Vincent Lautier - Publié le
La pénurie mondiale de mémoire DDR5 pousse les utilisateurs vers une solution franchement inattendue : la bonne vieille DDR3, sortie il y a 19 ans. Les prix de la DDR5 ont quadruplé depuis septembre 2025, et le marché chinois s'arrache les cartes mères d'époque.
La crise de la mémoire n'épargne personne. Les prix de la DDR5 ont bondi de 171% en un an, avec des kits 32 Go qui passent de 165 euros à plus de 350 euros. Côté 64 Go, on frise désormais les 900 euros pour du Corsair Vengeance, contre moins de 200 euros l'année dernière. Samsung a relevé ses tarifs de 30 à 60% sur les contrats, Dell et Lenovo ont suivi avec des hausses de 15 à 20%. Framework a même annoncé augmenter de 50% le prix de ses upgrades mémoire, faute de pouvoir absorber les coûts.
Derrière cette flambée, un coupable : l'intelligence artificielle. Les fabricants Samsung, SK Hynix et Micron ont décidé de réorienter leurs lignes de production vers la mémoire HBM, celle qu'on retrouve dans les GPU Nvidia pour les datacenters. Le problème, c'est que produire 1 bit de HBM consomme trois fois plus de capacité de wafer que la DDR5 classique. Le projet Stargate d'OpenAI et Microsoft accapare à lui seul près de 40% de la capacité mondiale de DRAM. Résultat : la DDR5 grand public passe au second plan, et les stocks fondent.
Face à cette situation, les assembleurs chinois ressortent les cartes mères LGA 1155 et les plateformes Intel X99/X79. Ces dernières acceptent jusqu'à 128 Go de DDR3 en quad channel, avec des processeurs Xeon d'occasion. Un kit 32 Go de DDR3 se négocie autour de 75 euros en occasion, contre plus de 350 euros pour l'équivalent DDR5 neuf. D'après Board Channels, la demande de cartes mères DDR3 a triplé ces derniers mois en Chine. Pour ceux qui ont besoin de capacité brute sans casser leur tirelire, le calcul est vite fait.
Pour la petite histoire, Apple a commencé à utiliser la mémoire DDR3 à partir de fin 2008, avec le lancement du premier MacBook Unibody. Cette technologie a équipé plusieurs modèles emblématiques comme les MacBook Pro jusqu'en 2012, les iMac jusqu'en 2014 et les Mac mini dès 2009. Son utilisation s'est terminée vers 2015, avant la transition vers la DDR4 et les mémoires LPDDR des Mac plus récents.
C'est du grand n'importe quoi. On parle d'intelligence artificielle qui repousse les limites du possible, et en face, des utilisateurs contraints de déterrer du matériel vieux de presque vingt ans pour assembler un PC. La pénurie devrait durer jusqu'à fin 2027, voire 2028. Le cabine d'études américain IDC prévoit même une contraction du marché PC de 5 à 9% en 2026 à cause des prix de la RAM. Bref, si vous avez de vieux kits de DDR3 dans un tiroir, c'est peut-être le moment de les ressortir.
Quand le futur devient hors de prix
La crise de la mémoire n'épargne personne. Les prix de la DDR5 ont bondi de 171% en un an, avec des kits 32 Go qui passent de 165 euros à plus de 350 euros. Côté 64 Go, on frise désormais les 900 euros pour du Corsair Vengeance, contre moins de 200 euros l'année dernière. Samsung a relevé ses tarifs de 30 à 60% sur les contrats, Dell et Lenovo ont suivi avec des hausses de 15 à 20%. Framework a même annoncé augmenter de 50% le prix de ses upgrades mémoire, faute de pouvoir absorber les coûts.
L'IA dévore tout
Derrière cette flambée, un coupable : l'intelligence artificielle. Les fabricants Samsung, SK Hynix et Micron ont décidé de réorienter leurs lignes de production vers la mémoire HBM, celle qu'on retrouve dans les GPU Nvidia pour les datacenters. Le problème, c'est que produire 1 bit de HBM consomme trois fois plus de capacité de wafer que la DDR5 classique. Le projet Stargate d'OpenAI et Microsoft accapare à lui seul près de 40% de la capacité mondiale de DRAM. Résultat : la DDR5 grand public passe au second plan, et les stocks fondent.
La DDR3, solution de repli
Face à cette situation, les assembleurs chinois ressortent les cartes mères LGA 1155 et les plateformes Intel X99/X79. Ces dernières acceptent jusqu'à 128 Go de DDR3 en quad channel, avec des processeurs Xeon d'occasion. Un kit 32 Go de DDR3 se négocie autour de 75 euros en occasion, contre plus de 350 euros pour l'équivalent DDR5 neuf. D'après Board Channels, la demande de cartes mères DDR3 a triplé ces derniers mois en Chine. Pour ceux qui ont besoin de capacité brute sans casser leur tirelire, le calcul est vite fait.
Pour la petite histoire, Apple a commencé à utiliser la mémoire DDR3 à partir de fin 2008, avec le lancement du premier MacBook Unibody. Cette technologie a équipé plusieurs modèles emblématiques comme les MacBook Pro jusqu'en 2012, les iMac jusqu'en 2014 et les Mac mini dès 2009. Son utilisation s'est terminée vers 2015, avant la transition vers la DDR4 et les mémoires LPDDR des Mac plus récents.
On en dit quoi ?
C'est du grand n'importe quoi. On parle d'intelligence artificielle qui repousse les limites du possible, et en face, des utilisateurs contraints de déterrer du matériel vieux de presque vingt ans pour assembler un PC. La pénurie devrait durer jusqu'à fin 2027, voire 2028. Le cabine d'études américain IDC prévoit même une contraction du marché PC de 5 à 9% en 2026 à cause des prix de la RAM. Bref, si vous avez de vieux kits de DDR3 dans un tiroir, c'est peut-être le moment de les ressortir.