Le MacBook Neo est un électrochoc dans l’industrie du PC, selon Asus

Qu'en penser ?



Quoi qu’il en soit, Asus reconnaît que l’arrivée du MacBook Neo est prise très au sérieux par l’ensemble de l’industrie. Selon les dirigeants du groupe, les fabricants de PC — mais aussi les partenaires comme Microsoft, Intel ou AMD — réfléchissent déjà aux produits capables de rivaliser avec cette proposition d’Apple. Pour l’instant, l’impact réel du MacBook Neo reste toutefois difficile à mesurer mais on parierait bien sur un très beau carton, qui satisfera une grande majorité d'utilisateurs ne cherchant pas une machine de compétition pour leur utilisation quotidienne.