Le MacBook Neo est un électrochoc dans l’industrie du PC, selon Asus
Par Laurence - Publié le
C'est une évidence : l’arrivée du MacBook Neo ne passe pas inaperçue, aussi bien chez les utilisateurs (jeunes ou plus âgés) que chez les fabricants de PC. Lors de la présentation des résultats financiers d’Asus, le co-CEO S.Y. Hsu a reconnu que ce modèle à bas prix représentait un véritable bouleversement pour l’ensemble de l’industrie.
Selon l’exécutif d’Asus, le tarif du MacBook Neo constitue un point de rupture avec la stratégie traditionnelle de la firme californienne et sans doute un futur carton.
Aux États-Unis, le MacBook Neo démarre en effet à 599 dollars, voire 499 dollars pour les étudiants, un positionnement bien plus agressif que celui des MacBook Air ou Pro. Il pourrait bien séduire de nouveaux acheteurs ou des utilisateurs de Chromebook par exemple. Forcément, l’ensemble de l’écosystème PC s’interroge déjà sur la manière de répondre à ce nouveau concurrent.
Malgré cette inquiétude, le dirigeant d’Asus estime que le MacBook Neo pourrait aussi avoir certaines limites. Il a notamment évoqué les 8 Go de mémoire, qui ne peuvent pas être augmentés après l’achat, ainsi que les contraintes que cela pourrait imposer pour certaines applications plus exigeantes. L'utilisation d'une puce A18 Pro et non d'une puce M est aussi montrée du doigt (mais on pourrait retourner l'argument pour dire qu'une puce d'iPhone est suffisamment puissante pour faire tourner un Mac...).
Selon lui, Apple semble positionner ce modèle avant tout comme un appareil de consommation de contenus, comparable à une tablette comme l’iPad mais avec un clavier intégré.
Cette analyse contraste toutefois avec les premiers tests du MacBook Neo. Plusieurs essais ont montré que la machine était capable de gérer des tâches relativement lourdes, comme la lecture de vidéos 4K, certains petits montages vidéo dans Final Cut Pro ou DaVinci Resolve, idem pour la retouche photo dans Lightroom, ou encore l’utilisation simultanée de nombreux onglets. Dans l’ensemble, la plupart des critiques ont salué le rapport performances-prix du nouveau MacBook.
Quoi qu’il en soit, Asus reconnaît que l’arrivée du MacBook Neo est prise très au sérieux par l’ensemble de l’industrie. Selon les dirigeants du groupe, les fabricants de PC — mais aussi les partenaires comme Microsoft, Intel ou AMD — réfléchissent déjà aux produits capables de rivaliser avec cette proposition d’Apple. Pour l’instant, l’impact réel du MacBook Neo reste toutefois difficile à mesurer mais on parierait bien sur un très beau carton, qui satisfera une grande majorité d'utilisateurs ne cherchant pas une machine de compétition pour leur utilisation quotidienne.
Apple a toujours été positionné sur des prix élevés. Le fait qu’ils lancent un produit très abordable est évidemment un choc pour toute l’industrie, a-t-il expliqué avant d'ajouter
dans tout l’écosystème PC, il y a beaucoup de discussions sur la façon de rivaliser avec ce produit.
Ce n’est pas tout à fait le même usage qu’un ordinateur portable traditionnel, a-t-il expliqué, estimant que les PC classiques resteraient mieux adaptées à des tâches plus intensives. Mais tel n'est pas l'objectif de ce Mac !
