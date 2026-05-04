Apple retire le Mac mini le moins cher du catalogue
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a retiré son Mac mini M4 256 Go de l'Apple Store ce week-end, sans communiqué officiel. Pour mettre la main sur la plus petite machine de la marque, il faut désormais débourser 949 euros au lieu de 699, avec 512 Go de stockage à la place de 256. Une décision bien sûr liée à la pénurie qui touche le Mac mini et le Mac Studio, devenus les machines fétiches des développeurs IA.
Pas de keynote, pas d'annonce : Apple a simplement fait disparaître la configuration la moins chère du Mac mini M4 de son site. L'ordinateur à 699 euros, considéré par beaucoup comme le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Mac, n'apparaît tout simplement plus sur l'Apple Store. À la place, le ticket d'entrée monte à 949 euros pour la version 512 Go, avec exactement le même processeur M4 et les mêmes 16 Go de RAM. Difficile de ne pas y voir un lien avec la pénurie de composants qui touche le marché mondial.
Le succès du Mac mini ne doit plus rien au hasard. Lors de l'appel avec les investisseurs pour le second trimestre fiscal 2026, Tim Cook a reconnu que la demande sur le Mac mini et le Mac Studio dépassait largement les prévisions internes, et a directement pointé l'intelligence artificielle. La raison est connue : la mémoire unifiée des puces Apple Silicon permet au processeur et au GPU de partager la même RAM. Concrètement, un Mac mini M4 avec 16 Go peut faire tourner localement des modèles de langage que des PC bien plus chers, équipés de cartes Nvidia avec 8 ou 12 Go de VRAM, ne peuvent même pas charger. Des outils d'agents comme OpenClaw ou des startups comme Perplexity en font des serveurs d'IA personnels, allumés en permanence pour quelques euros d'électricité par an.
Le souci, c'est que la pénurie ne s'arrête pas au modèle d'entrée. Sur l'Apple Store, plusieurs configurations du Mac mini avec 32 ou 64 Go de RAM sont actuellement marquées comme indisponibles, alors que ce sont justement celles qui font tourner les plus gros LLM. Côté Mac Studio, c'est encore pire : les versions les plus généreuses, avec 256 ou 512 Go de RAM, ont totalement disparu de la vente. Tim Cook a parlé de plusieurs mois pour revenir à la normale, ce qui repousse mécaniquement tout lancement d'un éventuel Mac mini M5 dans les prochains mois.
Cette histoire en dit long sur le moment que vit Apple. Le constructeur californien se retrouve à vendre, sans trop le crier sur les toits, les meilleures machines du marché pour faire tourner de l'IA en local. Sauf qu'au lieu d'en profiter pour casser les prix et inonder le marché des développeurs, la marque préfère supprimer le modèle d'entrée et augmenter sa marge de 250 euros, en se cachant derrière l'argument de la pénurie.
On peut comprendre la logique économique, mais ceux qui guettaient un Mac mini à moins de 700 euros vont devoir se rabattre sur les revendeurs ou l'occasion. À terme, l'ordinateur le moins cher d'Apple finira peut-être même par disparaître pour de bon, au profit d'une machine plus chère, et ça sera triste pour ce qui était devenu un produit d'appel quasi parfait.
Le ticket d'entrée passe de 699 à 949 euros
Pas de keynote, pas d'annonce : Apple a simplement fait disparaître la configuration la moins chère du Mac mini M4 de son site. L'ordinateur à 699 euros, considéré par beaucoup comme le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Mac, n'apparaît tout simplement plus sur l'Apple Store. À la place, le ticket d'entrée monte à 949 euros pour la version 512 Go, avec exactement le même processeur M4 et les mêmes 16 Go de RAM. Difficile de ne pas y voir un lien avec la pénurie de composants qui touche le marché mondial.
Le Mac mini est devenu une star de l'IA locale
Le succès du Mac mini ne doit plus rien au hasard. Lors de l'appel avec les investisseurs pour le second trimestre fiscal 2026, Tim Cook a reconnu que la demande sur le Mac mini et le Mac Studio dépassait largement les prévisions internes, et a directement pointé l'intelligence artificielle. La raison est connue : la mémoire unifiée des puces Apple Silicon permet au processeur et au GPU de partager la même RAM. Concrètement, un Mac mini M4 avec 16 Go peut faire tourner localement des modèles de langage que des PC bien plus chers, équipés de cartes Nvidia avec 8 ou 12 Go de VRAM, ne peuvent même pas charger. Des outils d'agents comme OpenClaw ou des startups comme Perplexity en font des serveurs d'IA personnels, allumés en permanence pour quelques euros d'électricité par an.
La pénurie s'étend au Mac Studio et aux grosses configurations
Le souci, c'est que la pénurie ne s'arrête pas au modèle d'entrée. Sur l'Apple Store, plusieurs configurations du Mac mini avec 32 ou 64 Go de RAM sont actuellement marquées comme indisponibles, alors que ce sont justement celles qui font tourner les plus gros LLM. Côté Mac Studio, c'est encore pire : les versions les plus généreuses, avec 256 ou 512 Go de RAM, ont totalement disparu de la vente. Tim Cook a parlé de plusieurs mois pour revenir à la normale, ce qui repousse mécaniquement tout lancement d'un éventuel Mac mini M5 dans les prochains mois.
On en dit quoi ?
Cette histoire en dit long sur le moment que vit Apple. Le constructeur californien se retrouve à vendre, sans trop le crier sur les toits, les meilleures machines du marché pour faire tourner de l'IA en local. Sauf qu'au lieu d'en profiter pour casser les prix et inonder le marché des développeurs, la marque préfère supprimer le modèle d'entrée et augmenter sa marge de 250 euros, en se cachant derrière l'argument de la pénurie.
On peut comprendre la logique économique, mais ceux qui guettaient un Mac mini à moins de 700 euros vont devoir se rabattre sur les revendeurs ou l'occasion. À terme, l'ordinateur le moins cher d'Apple finira peut-être même par disparaître pour de bon, au profit d'une machine plus chère, et ça sera triste pour ce qui était devenu un produit d'appel quasi parfait.