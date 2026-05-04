Apple retire le Mac mini le moins cher du catalogue

On en dit quoi ?



Cette histoire en dit long sur le moment que vit Apple. Le constructeur californien se retrouve à vendre, sans trop le crier sur les toits, les meilleures machines du marché pour faire tourner de l'IA en local. Sauf qu'au lieu d'en profiter pour casser les prix et inonder le marché des développeurs, la marque préfère supprimer le modèle d'entrée et augmenter sa marge de 250 euros, en se cachant derrière l'argument de la pénurie.



On peut comprendre la logique économique, mais ceux qui guettaient un Mac mini à moins de 700 euros vont devoir se rabattre sur les revendeurs ou l'occasion. À terme, l'ordinateur le moins cher d'Apple finira peut-être même par disparaître pour de bon, au profit d'une machine plus chère, et ça sera triste pour ce qui était devenu un produit d'appel quasi parfait.