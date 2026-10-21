Pourquoi Apple rachète-t-elle autant de petites entreprises spécialisées dans la création ?
Par Laurence - Publié le
Apple multiplie les acquisitions depuis le début de l’année, sans doute dans la perspective de renforcer Apple Creator Studio. Après MotionVFX et Color.io, la firme vient de mettre la main sur les technologies de Samplab, une start-up spécialisée dans l’édition audio. Ces opérations pourraient permettre à Apple d’enrichir ses logiciels professionnels et de séduire davantage de créateurs, quelques jours avant la présentation attendue de nouveaux Mac.
Plusieurs acquisitions réalisées cette année semblent directement liées aux applications de Creator Studio, qui comprend notamment Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro. Il s'agirait de proposer des outils plus complets, tout en renforçant les liens entre les différents logiciels de la marque.
Au printemps, Apple a notamment acquis MotionVFX, une entreprise spécialisée dans les effets visuels, les animations et les extensions pour les logiciels de montage. Ses technologies pourraient enrichir Final Cut Pro, notamment avec de nouveaux modèles d’animation et des outils graphiques. La firme a également mis la main sur Color.io, qui développe des solutions de gestion et d’étalonnage des couleurs. Ces technologies pourraient trouver leur place dans Final Cut Pro ou Pixelmator Pro, même si Apple n’a pas encore précisé ses intentions.
Plus récemment, l’acquisition de certains actifs de Samplab a confirmé cet intérêt pour les logiciels créatifs. Cette start-up suisse développe des outils capables de modifier des notes ou des accords directement dans un enregistrement audio. Une technologie particulièrement intéressante pour Logic Pro, qui propose déjà plusieurs fonctions de traitement audio.
Apple pourrait ainsi faciliter certaines opérations de composition et de remixage, sans obliger les utilisateurs à multiplier les applications. Le recrutement récent de talents issus de Huxe pourrait également contribuer à cette stratégie, même si aucun projet précis n’a été annoncé.
Ces investissements ne concernent pas uniquement les logiciels. Apple pourrait également chercher à renforcer l’attractivité de ses Mac et iPad auprès des créateurs. Le constructeur doit justement présenter plusieurs nouveautés matérielles le 28 octobre, lors de son événement
Avec Creator Studio, Apple cherche à proposer une offre cohérente associant matériel, logiciels et services. Les acquisitions récentes pourraient lui permettre d’intégrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités, notamment dans la vidéo et la musique. Cette stratégie présente aussi un intérêt commercial, puisque Creator Studio constitue une nouvelle source de revenus récurrents pour Apple. Son succès dépendra toutefois de la qualité des outils proposés et de leur capacité à répondre aux besoins des professionnels, face à une concurrence déjà bien installée.
Trois acquisitions pour améliorer la vidéo, la photo et la musique
Plusieurs acquisitions réalisées cette année semblent directement liées aux applications de Creator Studio, qui comprend notamment Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro. Il s'agirait de proposer des outils plus complets, tout en renforçant les liens entre les différents logiciels de la marque.
Au printemps, Apple a notamment acquis MotionVFX, une entreprise spécialisée dans les effets visuels, les animations et les extensions pour les logiciels de montage. Ses technologies pourraient enrichir Final Cut Pro, notamment avec de nouveaux modèles d’animation et des outils graphiques. La firme a également mis la main sur Color.io, qui développe des solutions de gestion et d’étalonnage des couleurs. Ces technologies pourraient trouver leur place dans Final Cut Pro ou Pixelmator Pro, même si Apple n’a pas encore précisé ses intentions.
Plus récemment, l’acquisition de certains actifs de Samplab a confirmé cet intérêt pour les logiciels créatifs. Cette start-up suisse développe des outils capables de modifier des notes ou des accords directement dans un enregistrement audio. Une technologie particulièrement intéressante pour Logic Pro, qui propose déjà plusieurs fonctions de traitement audio.
Apple pourrait ainsi faciliter certaines opérations de composition et de remixage, sans obliger les utilisateurs à multiplier les applications. Le recrutement récent de talents issus de Huxe pourrait également contribuer à cette stratégie, même si aucun projet précis n’a été annoncé.
Un argument supplémentaire pour vendre davantage de Mac ?
Ces investissements ne concernent pas uniquement les logiciels. Apple pourrait également chercher à renforcer l’attractivité de ses Mac et iPad auprès des créateurs. Le constructeur doit justement présenter plusieurs nouveautés matérielles le 28 octobre, lors de son événement
Pro and tell. Les rumeurs évoquent notamment un MacBook Pro tactile, un nouvel iPad mini et des Mac équipés de puces M6. Apple pourrait profiter de cette présentation pour mettre en avant les possibilités offertes par Creator Studio sur ses nouvelles machines.
Qu’en penser ?
Avec Creator Studio, Apple cherche à proposer une offre cohérente associant matériel, logiciels et services. Les acquisitions récentes pourraient lui permettre d’intégrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités, notamment dans la vidéo et la musique. Cette stratégie présente aussi un intérêt commercial, puisque Creator Studio constitue une nouvelle source de revenus récurrents pour Apple. Son succès dépendra toutefois de la qualité des outils proposés et de leur capacité à répondre aux besoins des professionnels, face à une concurrence déjà bien installée.