Pourquoi Apple rachète-t-elle autant de petites entreprises spécialisées dans la création ?

Qu’en penser ?



Avec Creator Studio, Apple cherche à proposer une offre cohérente associant matériel, logiciels et services. Les acquisitions récentes pourraient lui permettre d’intégrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités, notamment dans la vidéo et la musique. Cette stratégie présente aussi un intérêt commercial, puisque Creator Studio constitue une nouvelle source de revenus récurrents pour Apple. Son succès dépendra toutefois de la qualité des outils proposés et de leur capacité à répondre aux besoins des professionnels, face à une concurrence déjà bien installée.