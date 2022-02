Tesla : des SuperChargers "ouverts" chez Casino, des délais de livraison et des nouvelles de Berlin

Tesla occupé déjà certains parking de Carrefour

Nous voulions développer les superchargeurs, plus rapides et plus puissants et Tesla cherchait un partenaire pour se renforcer sur les grandes routes des vacances qui relient l’Europe du nord, au sud de la France ainsi qu’à l’Espagne et à l’Italie

dans tous les sens

Performance

, précise Tina Schuler, directrice générale de Géant Casino. Les stations de Tesla sont rarement situées sur les aires d'autoroute, mais bien-une astuce qui permet de limiter les coûts du foncier et d'occuper les clients pendant la charge. Tesla est déjà présent sur des parking de centres commerciaux, comme à Velizy ou Thiais, ou encore Sallanches. A l'inverse,, ce qui en fait l'une des enseignes actuellement les mieux équipées.Autre information intéressante,, ce qui est assez pratique vu leur emplacement, surtout en période de vacances puisque les enseignes seront sélectionnées en fonction de leur positionnement aux abords des grands axes autoroutiers. Généralement,: avec l'hétérogénéité des trappes de recharge, il faut pouvoir se garersans bloquer certaines bornes.Si le déploiement des SuperChargers semble plutôt bien parti cette année, en revanche,. Malgré l'ouverture prévue de 2 nouvelles(au Texas et en Allemagne),, voire même novembre suivant les options, tandis que la Model Y (censée arriver, non pas de Chine, mais de Berlin) ne sera produit qu'à partir de la mi mars, l'usine n'ayant pas encore reçu les autorisations nécessaires., seule la versionnous viendra de Berlin.