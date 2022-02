VE : 12 nouvelles aires VINCI équipées en bornes rapides, 100% en 2023

que

• A7 – 3 sites : Lançon-de-Provence Est et Ouest (4 ultra-rapides) et Sorgues (6 ultra-rapides) ;

• A9 – 3 sites : Narbonne Vinassan-Nord (dont 6 ultra-rapides) et Béziers Montblanc Sud et Nord (une borne de 50 kW)

• A10 – 3 sites : Poitou-Charentes Nord (dont 4 ultra-rapides) et Val Neuvy (u50 kW). On rajoutera aussi le parking de covoiturage d’Orléans Nord, avec de 6 points ultra-rapides

• A71 – 2 sites : Bourges Sainte-Thorette (deux ultra-rapides) et Chaumont-sur-Tharonne (50 kW)

• Strasbourg – 1 site : aire de la Bruche avec 6 ultra-rapides.

2010

Le gestionnaire déploie actuellement 53 nouvelles stalles, dont 38 avec un système de charge rapide (> 150 kW).Le paiement s'effectuera via, notamment via l’application Ulys by VINCI Autoroutes Vinci vise, ce qui semble assez ambitieux, mais pas moins réaliste. Actuellement, 6 aires sur 10 gérées par le groupe sont déjà électrifiées. On regrettera quand-même que le nombre de stalles soit assez faible, et que l'opérateur envisage encore des bornes de 50kW seulement, une solution trèset qui ne correspond plus à de la charge rapide sur autoroute en 2022 : actuellement, la plupart des véhiculent ont besoin d'au moins 100kW pour se charger à 80% en 30mn.Enfin,serait également intéressant : des bornes ne nécessitent pas de personnel et l'écart entre deux aires électriques peut aujourd'hui dépasser 150 à 250Km.