Plus question de faire la fête dans un Airbnb !

La suspension temporaire s'est révélée efficace, c'est pourquoi nous intégrons officiellement la suspension dans notre règlement [...] Au fil du temps, l'interdiction des fêtes est devenue bien plus qu'une mesure de santé publique. Elle est devenue une politique communautaire de base pour soutenir nos hôtes et leurs voisins.

fêtes sur invitation

des châteaux en Europe aux vignobles aux États-Unis en passant par les grandes villas en bord de mer dans les Caraïbes

des propriétés comme celles-ci prospèrent en accueillant des voyages familiaux multigénérationnels et des groupes plus importants

Précédemment, la plateforme de location de logements entre particuliers avait déjà, le Covid n'étant guère propice à ce genre de rapprochement.Pour rappel, Airbnb avait déjà interdit les organisations habituelles de fête en 2019 à la suite d'une fusillade d'Halloween en Californie qui avait fait cinq victimes, puis elle avaitce mécanisme à certainesdans des lieux d'habitations familiales. Désormais toute fête est interdite, sous peine de suspension de compte ou de retrait complet de la plate-forme.Sur une note plus positive,La firme a en effet précisé que certaines propriétés commepeuvent facilement accueillir plus de 16 personnes et que