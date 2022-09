Code promo Elise : 30CHF offerts pour la location d'une Tesla, ID3, Taycan etc. à Lausanne et Genève

300€ le week-end en Tesla Model 3

Si vous suivez nos vidéos, vous savez qu'Elise est partenaire de Mac4Ever depuis plus d'un an maintenant et nous a permis de réaliser plusieurs essais, notamment du Model Y (ci-dessous). A cette occasion, le loueur vous offre 30CHF (~30€) de réduction sur votre première location. Pour cela, il suffit d'entrer le code MAC4EVER dans la section "code promo" de votre compte.

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

Même si les loueurs classiques s'y mettent doucement, il est encore difficile de trouver certains véhicules,. Une petite startup basée à Genève, à la frontière franco-suisse et désormais sur Lausanne, propose justement ce type de prestations., la charger chez vous, tester les SuperCharger... et ce, sans limite de kilomètres. C'est même encore moins cher pour une ID.3 (58kWh), autour de 200€ le week-end. Et si vous avez le budget, le samedi-dimanche en, encore une fois, un tarif très honnête pour ce type de véhicule.Histoire de simplifier au maximum la location,. Il suffit de télécharger l'application (ci-dessous), d'entrer ses informations (permis, CB etc.), le code promo éventuel, et de réserver sa voiture. Sur place, il n'y a rien à faire, tout fonctionne depuis l'app : déverrouillage, démarrage, niveau de batteries... depuis la dernière mise à jour,(cela utilisait la 4G jusqu'à présent, avec un délais assez élevé -c'est désormais réglé). On a pu tester la chose pendant plusieurs semaines et nous n'avons jamais eu de soucis : les voitures sont quasi-neuves, bien entretenues, sans défaut et très fiables.